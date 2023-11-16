Motorine zam geldi (16 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte gözler geçtiğimiz gün indirim yapılan motorine çevrildi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 14 kuruş zam geldi.
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 14 kuruş zam geldi. Benzin fiyatında ise değişiklik gerçekleşmedi.
Akaryakıt fiyatları
İstanbul'da motorinin litresi 37.53 TL'den; benzinin litresi ise ortalama 34.55 TL'den satılıyor.
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,14 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,28 TL