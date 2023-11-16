  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Motorine zam geldi (16 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları)
Takip Et

Motorine zam geldi (16 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte gözler geçtiğimiz gün indirim yapılan motorine çevrildi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 14 kuruş zam geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Motorine zam geldi (16 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları)
Takip Et

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.

Tarih belli oldu: Motorine indirim geliyor (Güncel akaryakıt fiyatları)Tarih belli oldu: Motorine indirim geliyor (Güncel akaryakıt fiyatları)Ekonomi

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 14 kuruş zam geldi. Benzin fiyatında ise değişiklik gerçekleşmedi.

Akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorinin litresi 37.53 TL'den; benzinin litresi ise ortalama 34.55 TL'den satılıyor.

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,14 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,28 TL

 