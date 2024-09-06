OVP'de cevapsız kalan soru: Ücret artışları nasıl belirlenecek?

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA GÜNLÜĞÜ



2025-2027 yıllarına ilişkin ekonominin yol haritasını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) dün üst düzey katılımla kamuoyuna duyuruldu. Ana hatları itibarıyla geçmiş yıllardaki OVP’lere göre büyük değişiklik gözlenmeyen yeni planın tanıtımı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılırken. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de hazır bulundu.

Saat 09:00’da başlayacağı duyurulan toplantı, yaklaşık 20 dakika gecikme ile başladı. Cevdet Yılmaz’ın iki saat civarındaki sunumunun ardından soru cevap bölümüne geçildi. Ancak toplantı katılımcıları gelen sorulara tek tek cevap vermek yerine kendi alanlarıyla ilgili ‘temel bilgiler’ vermekle yetindiler.

Böyle olunca da meslektaşlarımızın sorduğu bir çok soru cevapsız kaldı. Örneğin büyümede yumuşak iniş olup olmayacağı, vergi paketinin beklentileri karşılayıp karşılamadığı, faiz indiriminin önünün açılıp açılmayacağı, çizilen olumlu tablonun vatandaşa ne zaman yansıyacağı gibi soruların cevaplarını duyamadık.

Ücret artışları nasıl olacak?

Bu sorular yanı sıra cevabı belki de en çok merak edilen soru, önümüzdeki dönemin politikalarının temel belirleyicilerinden birisi olması beklenen ücret artışlarıyla ilgili olanıydı.

Ücret artışlarının, gerçekleşen enflasyon mu yoksa hedef enflasyon mu dikkate alınarak belirleneceğine ilişkin sorunun cevabı az önce ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki dönemin kilit unsurlarından birisi olacak.

Temel ücret haline gelen asgari ücrette 2025 yılı artış oranı için beklenen enflasyon dikkate alınırsa 2025 yılı tıpkı 2024’te olduğu gibi çalışanlar açısından çok zor geçecek.

Emekliye refah payı verilecek mi?

Benzer şekilde emekli aylıklarında enflasyon farkı dışında refah payı verilip verilmeyeceği de merak edilen bir başka konu olarak önümüzde duruyor.