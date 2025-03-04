Özel plakalar karaborsaya düştü: Fiyatları 200 bin TL'yi buluyor

Özel plakalara olan ilgi son yıllarda hızla artarken, bu durum yeni bir karaborsa piyasasını da beraberinde getirdi. Araç sahipleri, isimlerinin baş harflerini, uğurlu sayıları ya da tuttukları takımın kısaltmalarını plakalarında görmek için büyük paralar harcamaya başladı.

Talebin yükselmesiyle birlikte, bazı sosyal medya hesapları istenilen plakaları fahiş fiyatlarla satışa sunmaya başladı. Önceden birkaç bin liraya alınabilen özel plakalar, bugün 200 bin TL’ye kadar çıkan rakamlarla el değiştiriyor.

Özellikle İstanbul’da belirli harf gruplarına ulaşmak neredeyse imkânsız hâle gelirken, bazı plakaların alım satımı adeta gizli bir ticarete dönüştü.

Özel plaka nasıl alınır?

Günümüzde özel plaka satın almak isteyen vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden almak istedikleri plakayı sorgulatabiliyor.

Plakanın harf koduna göre bağlı olan ilin ilgili ilçe emniyet müdürlüğünün Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden satın alma işlemi tamamlanıyor. Vatandaşların istedikleri plaka için polis derneğine bağış yapması gerekiyor.

Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nde sürecin uzaması ya da istenilen plakanın olmaması durumunda özel plakalar için ikinci yöntem devreye giriyor: Özel firmalar. 'Danışmanlık' hizmeti veren bu firmalar özellikle sosyal medyayı kullanıp, vatandaşlara istedikleri harf grubundaki plakayı verme 'garantisi' sunuyorlar.

Özel plakalar karaborsaya düştü

Instagram'dan özel plaka satan bir hesap, konuyla ilgili Turkiyegazetesi.com.tr'nin sorularını cevapladı. Sürecin 'yasal' olduğunu belirten hesap sahibi, özel plaka fiyatlarının 20 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

Siyasi parti ya da takım harfleri daha pahalı olduğunu söyleyen hesap sahipleri, yapılan işlemden fatura kesildiği takdirde ödenecek ücretin yüzde 40 artacağını vurguladı.

Yine Instagram'dan plaka satışı yapan başka bir hesap sahibi ise istenen plakanın harflerine göre, 17 bin TL ila 27 bin TL bedel çıkardı.

Bir firma da 37 bin 500 TL olan bir plaka, başka bir firma ise 30 bin liraya satılabiliyor. Ya da birinde 25 bin TL olan ücret diğerinde 18 bin 500 TL olabiliyor.

Tamamen kişiye özel bir plaka kullanılmak isteniyorsa yüksek maliyetler çıkabiliyor.

Yine bu hesap sahibi, İstanbul dışındaki herhangi bir ilden olan bir plakanın '34' yapılmak istenmesi durumunda "Aracı başka birine devredip sonra tekrar kendi üzerinize alabilirsiniz. Bu devir işlemleri için toplamda 4.380 TL civarında ücret ödenebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Hangi plaka veriliyorsa onu aldım"

Geçtiğimiz günlerde sıfır araç alan ve plaka seçimi yapmak isteyen bir vatandaş da konuyla ilgili "Aracım için almak istediğim plakanın mevcut olmadığını söylediler. Satış işlemlerinin gecikmemesi ve sürecin hızlanması için çok vakit kaybetmek istemedim. Hangi plaka veriliyorsa onu almak durumunda kaldım." diye konuştu.

Soruları cevaplayan vatandaş, "Özel firmalar tanıdıklarını olduğunu söyleyerek süreci hızlandırabileceklerini söylediler ama güvenilir bulmadım" ifadelerini kullandı.