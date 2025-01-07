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Palamut hamsiyi tahtından etti! En çok satılan deniz ürünü oldu

Deniz ürünlerinde 2024'te en çok satılan deniz ürünü palamut oldu. Palamut, 2023'te en fazla yenilen hamsiyi geride bıraktı. Geçen yıl 15 bin 325 ton palamut satılırken, hamsi ise 13 bin 983 ton satıldı.

Haber Merkezi
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Palamut hamsiyi tahtından etti! En çok satılan deniz ürünü oldu
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İstanbul'da, geçen yıl en çok tüketilen deniz ürünü olan palamut, 2023'te en fazla yenilen hamsiyi geride bıraktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, geçen yıl 106 farklı tür su ürünü satılan Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne, 2023'te 54 bin 319 ton, 2024'te ise 59 bin 297 ton su ürünü getirildi.

Palamut hamsiden tahtını geri aldı

Önceki yıl en çok hamsi getirilen halde, 2024'te en çok satılan deniz ürünü palamut oldu. Böylece 2023'de birinciliği hamsiye kaptıran palamut, 1 yıl aradan sonra tahtını hamsiden geri aldı. Hale 2024'te 15 bin 325 ton palamut, 13 bin 983 ton hamsi, 9 bin 381 ton istavrit, 3 bin 82 ton lüfer ile 2 bin 815 ton levrek getirildi.

En yüksek fiyatlı deniz ürünü ıstakoz oldu

Haldeki ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilogramı 1648 liradan alınan ıstakoz, en yüksek fiyatlı su ürünü olarak dikkati çekti. Istakozu, kilogramı 1540 liradan satılan böcek ile kilogramı 1023 liradan alıcı bulan sinarit takip etti.

Yıllık ortalama kilogram satış fiyatları

Halde kilogram olarak palamut 88, hamsi 68, istavrit 41 ve lüfer ise 219 liradan alıcı buldu.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl en çok getirilen 10 ürün şöyle:

Ürün   Ortalama (Ton)

Palamut 15325

Hamsi  13983

İstavrit 9381

Lüfer   3082

Levrek 2815

Mezgit 2570

Çipura 1900

Tekir    1626

Sardalya 1523

Somon 1445

Hale getirilen ürünlerin yıllık ortalama kilogram satış fiyatları da şöyle sıralandı:

Ürün Ortalama (kg/lira)

Istakoz 1648

Böcek  1540

Sinarit 1023

Lüfer 771

Kalkan 724

Kofana 704

Lahoz  606

Deniz levreği 601

Dülger 597

Pisi 596

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