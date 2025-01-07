Palamut hamsiyi tahtından etti! En çok satılan deniz ürünü oldu
Deniz ürünlerinde 2024'te en çok satılan deniz ürünü palamut oldu. Palamut, 2023'te en fazla yenilen hamsiyi geride bıraktı. Geçen yıl 15 bin 325 ton palamut satılırken, hamsi ise 13 bin 983 ton satıldı.
İstanbul'da, geçen yıl en çok tüketilen deniz ürünü olan palamut, 2023'te en fazla yenilen hamsiyi geride bıraktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, geçen yıl 106 farklı tür su ürünü satılan Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne, 2023'te 54 bin 319 ton, 2024'te ise 59 bin 297 ton su ürünü getirildi.
Palamut hamsiden tahtını geri aldı
Önceki yıl en çok hamsi getirilen halde, 2024'te en çok satılan deniz ürünü palamut oldu. Böylece 2023'de birinciliği hamsiye kaptıran palamut, 1 yıl aradan sonra tahtını hamsiden geri aldı. Hale 2024'te 15 bin 325 ton palamut, 13 bin 983 ton hamsi, 9 bin 381 ton istavrit, 3 bin 82 ton lüfer ile 2 bin 815 ton levrek getirildi.
En yüksek fiyatlı deniz ürünü ıstakoz oldu
Haldeki ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilogramı 1648 liradan alınan ıstakoz, en yüksek fiyatlı su ürünü olarak dikkati çekti. Istakozu, kilogramı 1540 liradan satılan böcek ile kilogramı 1023 liradan alıcı bulan sinarit takip etti.
Yıllık ortalama kilogram satış fiyatları
Halde kilogram olarak palamut 88, hamsi 68, istavrit 41 ve lüfer ise 219 liradan alıcı buldu.
Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl en çok getirilen 10 ürün şöyle:
Ürün Ortalama (Ton)
Palamut 15325
Hamsi 13983
İstavrit 9381
Lüfer 3082
Levrek 2815
Mezgit 2570
Çipura 1900
Tekir 1626
Sardalya 1523
Somon 1445
Hale getirilen ürünlerin yıllık ortalama kilogram satış fiyatları da şöyle sıralandı:
Ürün Ortalama (kg/lira)
Istakoz 1648
Böcek 1540
Sinarit 1023
Lüfer 771
Kalkan 724
Kofana 704
Lahoz 606
Deniz levreği 601
Dülger 597
Pisi 596