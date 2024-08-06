Patates fiyatları dibi gördü! Yüzde 50 düştü

Aksaray'da, 80 bin dekarlık alanda yaklaşık 370 bin ton patates üretiliyor.

Geçen yıl kilosu 10 TL'den satılan patates, bu yıl ürün fazlalığı nedeniyle 5 TL'ye düştü. Patates üreticisi Görkem Çevik, "Tarladan 5 TL'ye çıkan yazlık patates, pazar ve marketlerde 8-10 TL'ye satılıyor. Geçen yıl tarladan 10 TL'ye çıkan patates, bu yıl 5 TL'ye kadar düştü. Yazlık patates ekiminin bol olması fiyatları yüzde 50 oranında düşürdü." dedi.

"3-4 ton rekolte alıyoruz"

Çevik, Nisan ayında yazlık patatesi ekerek gübreleme ve ilaçlamasını yaptıktan sonra Ağustos ayında hasada başladıklarını belirtti.

Bu yıl 240 dekar alanda yazlık patates ektiklerini ve dekarda 3-4 ton rekolte aldıklarını ifade eden Çevik, "Geçen yıl tarladan 10 TL'ye çıkan patates, bu yıl 5 TL'ye kadar düştü. Yazlık patates ekiminin bol olması fiyatları yüzde 50 oranında düşürdü. Geçen yıl tarlada 11-12 TL'ye kadar çıkan patatesin fiyatı, bu yıl düşük kaldı." diye konuştu.