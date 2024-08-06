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Patates fiyatları dibi gördü! Yüzde 50 düştü

Aksaray'da geçen yıl tarlada kilo 10 lira olan patates, bu yıl 5 liraya düştü. Çiftçi Görkem Çevik, "Bu yıl mahşer yeri gibi ekim var. Üreticimizde bu yıl da patates para eder diye her yere patates ekimi yaptı. Hal böyle olunca fiyatlar yüzde 50 düştü" dedi.

Haber Merkezi
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Patates fiyatları dibi gördü! Yüzde 50 düştü
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Aksaray'da, 80 bin dekarlık alanda yaklaşık 370 bin ton patates üretiliyor.
Geçen yıl kilosu 10 TL'den satılan patates, bu yıl ürün fazlalığı nedeniyle 5 TL'ye düştü. Patates üreticisi Görkem Çevik, "Tarladan 5 TL'ye çıkan yazlık patates, pazar ve marketlerde 8-10 TL'ye satılıyor. Geçen yıl tarladan 10 TL'ye çıkan patates, bu yıl 5 TL'ye kadar düştü. Yazlık patates ekiminin bol olması fiyatları yüzde 50 oranında düşürdü." dedi.

"3-4 ton rekolte alıyoruz"

Çevik, Nisan ayında yazlık patatesi ekerek gübreleme ve ilaçlamasını yaptıktan sonra Ağustos ayında hasada başladıklarını belirtti.

Bu yıl 240 dekar alanda yazlık patates ektiklerini ve dekarda 3-4 ton rekolte aldıklarını ifade eden Çevik, "Geçen yıl tarladan 10 TL'ye çıkan patates, bu yıl 5 TL'ye kadar düştü. Yazlık patates ekiminin bol olması fiyatları yüzde 50 oranında düşürdü. Geçen yıl tarlada 11-12 TL'ye kadar çıkan patatesin fiyatı, bu yıl düşük kaldı." diye konuştu.

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