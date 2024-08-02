Prof. Dr. Hakan Kara, piyasada faiz indiriminin başladığını grafiklerle anlattı
Merkez Bankası’nın faizleri ne zaman indireceğine yönelik tahminler ve fiyatlamalar sürerken, fiili piyasa faizlerinde indirim kendi kendine yapılıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz oranlarını yüzde 50 seviyesinde sabit tutmaya devam ediyor. Mart 2024’te 500 baz puan artışla yüzde 50 seviyesine çıkarılan politika faizi son 4 PPK toplantısında değişmedi.
Fed’in temmuz toplantısından faiz indirimi çıkmazken, Fed Başkanı Powell’ın söylemlerinde ve piyasa fiyatlamalarında eylül ayının işaret edildiği de görüldü.
Veriler yakından izlenirken, özellikle üretim tarafında sıkı para politikasının etkileri de daha net görülüyor. Piyasalarda TCMB’nin faiz indirimini fiyatlarken, Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, “gündemimizde yok” demişti.
Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, piyasada fiili olarak faiz indirimini bir grafikle gösterdi.
Kara, paylaşımında, “Herkes faizlerin ne zaman ineceğini tartışadursun, arka planda fiili piyasa faizi sessiz sedasız indi bile. Gecelik piyasa referans faiz oranı neredeyse mart ayındaki 500 baz puan faiz artırımı öncesindeki seviyelere geri döndü” dedi.