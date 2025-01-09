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Rakı fiyatlarına zam geldi: İşte güncel fiyat listesi...

Rakı fiyatları 2025 zamlı listesi sosyal medyada paylaşıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna zam geldiğini duyurdu. Zamlı fiyatlara göre, 50’lik rakının fiyatı 859 TL’den başlayıp 1080 TL’ye kadar çıkıyor. 70’lik ve 100’lük rakıda da fiyatlar ciddi artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Rakı fiyatlarına zam geldi: İşte güncel fiyat listesi...
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Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı verilere göre, ÖTV oranları yüzde 7,56 artırıldı. Bu kararın ardından alkol fiyatlarına arka arkaya zam geldi.

Rakı fiyatları ne kadar oldu?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından rakı fiyatlarına yapılan zamları duyurdu.

Açıklamaya göre, Beylerbeyi rakı grubundaki fiyatlar şu şekilde:

- 50’lik rakı fiyatları: 859 TL, 925 TL ve 1080 TL

- 70’lik rakı fiyatları: 1119 TL, 1195 TL ve 1400 TL

- 100’lük rakı fiyatları: 1375 TL, 1495 TL ve 1795 TL

Bu fiyatlar, markaların seri ve kalite farklılıklarına göre değişiklik gösteriyor.

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