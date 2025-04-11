Resmi Gazete'de yayımlandı: Moka'nın faaliyet izni sona erdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.'nin faaliyet izninin sona erdiğini duyurdu.
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Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.'nin faaliyet izni, 28 Mart 2025 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan birleşme işlemi sonucu tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle kendiliğinden sona erdi.
Moka, daha önce ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı alanlarında faaliyet iznine sahipti.
Ekonomi