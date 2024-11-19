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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir kişiye işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu, Avrupa Yatırım Holding hisselerindeki işlemler nedeniyle yatırımcı Melikşah Yıldız’a 6 ay süreyle işlem yasağı getirdi.

Haber Merkezi
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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir kişiye işlem yasağı
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Sermeya Piyasası Kurulu tarafından bir kişiye geçeci işlem yasağı getirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan karara göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Avrupa Yatırım Holding hisselerinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle yatırımcı Melikşah Yıldız’a 6 ay süreyle işlem yasağı getirdi.

Açıklamada, "Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPK'nın 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPK'nın 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPK'nın 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişi hakkında 19.11.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

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