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SGK, 24 ildeki 100 taşınmazını satışa çıkardı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 24 ilde değişik nitelikteki toplam 100 taşınmazını satışa çıkardı.

Haber Merkezi
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SGK, 24 ildeki 100 taşınmazını satışa çıkardı
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Satış işlemlerine ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre söz konusu taşınmazlar 21-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile satılacak.

Satışa çıkarılan yerler arasında değişik merkezlerdeki arsa, tarla, bina, büro, mesken, işyeri gibi taşınmazlar bulunuyor. Söz konusu taşınmazların tahmini değerleri 31 bin 250 lira ila 20 milyon 500 bin arasında değişiyor.

Satışa çıkarılan yerler arasında "imar durumu" açısından dikkat çekenlerden bazıları Elazığ'ın Maden ilçesi Camikebir mahallesindeki "hastane ve bahçesi", Çorum'un Çepni mahallesindeki "çok katlı otopark ve tesisleri", Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karahasanlı mahallesindeki "belediye hizmet alanı" dikkat çekiyor.

SGK'nın satışa çıkardığı taşınmazların sayısının illere göre dağılımı şöyle:

Adana 5, Aydın 1, Balıkesir 2, Bursa 18, Çankırı 2, Çorum 2, Denizli 3, Düzce 2, Edirne 3, Elazığ 13, Hatay 7, İstanbul 2, İzmir 2, Kayseri 10, Konya 11, Manisa 1, Mersin 2, Ordu 3, Samsun 1, Tekirdağ 2, Uşak 1, Yalova 4 ve Zonguldak 3.

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