Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk yorum: Dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış borçlanma maliyetlerinin önemli ölçüde gerilediğini söyledi.
Bakan Şimşek, TCMB'nin faiz kararı sonrası yaptığı değerlendirmede, faiz kararına değinmeden uygulanan programın risk primine etkisini yorumladı.
Şimeşk, X hesabından yaptığı açıklamada, 10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilinin getirisinin 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indiğini hatırlattı.
Şimşek şöyle devam etti:
"Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi.
Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor.
Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz."
10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indi.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 20, 2024
Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde… pic.twitter.com/2Zd1s3uJM0