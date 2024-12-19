Son dakika: Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ toplanıyor!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı öncesi TÜRK-İŞ heyetle birlikte toplantı yapıyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar kritik toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ağar, ‘Rakam verecek misiniz?’ sorusuna, ‘Biz neden rakam verelim’ dedi.

"Bütün genel başkanlarımızın görüşlerini alacağız"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Başkanlar Kurulu toplantımızı bugün yapacağız. Bütün genel başkanlarımızın görüşlerini alacağız. Daha sonra 11.30’da gidip, asgari ücreti bakanlıkta görüşeceğiz, tartışacağız. Bugün kendi aramızda değerlendirme yapacağız” dedi.

"Geçim şartları belli zaten"

"Rakam gelmezse ne olacak?" sorusuna Ağar, ‘O zaman konuşuruz’ dedi. Türk-İş olarak rakam açıklar mısınız? sorusuna da Ağar, “Biz neden açıklayalım. Geçim şartları belli zaten, insanların yaşam şartları belli, koşulları belli. Açıklanan enflasyon, kamuoyu inanmasa bile açıklanan enflasyon belli. Her şey ortada” dedi.

İşçi 'geçim ücreti' talep ediyor

İşçi geçinebilecek bir ücret istiyor, işveren ise sürdürülebilir ve dengeli bir ücret talep ediyor. Bugün saat 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakannlığı’nda işçi, işveren ve hükümet kanadından temsilciler bir araya gelecek. İlk 2 toplantı geride kaldı. Taraflardan herhangi bir rakam gelmedi. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 taraftan da tekliflerini isteyecek. Bugün tarafların rakamlarının masada olması bekleniyor.

Asgari ücrette dördüncü toplantının olması bekleniyor

Gidişata göre, dördüncü toplantının da olması bekleniyor. Bugün rakamlar masada olacak ancak rakam konusunda uzlaşma olup olmayacağını bugün yapılacak toplantı sonrası belli olacak. Tarafların yapacağı açıklamalar takip edilecek.

TİSK'in rakam getirip getirmeyeceği merak ediliyor

Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ilk açıklamasını yapmıştı. Atalay, “İlk teklifi işveren tarafından bekliyoruz” dedi. Bugün gözler TİSK’te olacak. TİSK’in bir rakam getirip getirmeyeceği de bugün yapılacak üçüncü toplantı sonrası belli olacak.

Asgari ücrette uzlaşma olmazsa ne olacak?

Bugün Türk-İŞ’te genel başkanlar kurulu toplandı. Eğer üçüncü toplantı sonrasında bir uzlaşı sağlanmazsa konfederasyon olarak nasıl bir tutum izleyeceklerine dair yol haritasını belirlemek için Türk-İş’te görüşme yapılıyor. Bu durum sendika genel başkanları tarafından değerlendirilecek. ‘Masada kalacaklar mı, yoksa masadan kalkacaklar mı?’ bunu genel başkanlar yapılan toplantıda belirleyecek.