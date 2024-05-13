Taksit endişesi çeyiz alışverişini öne çekti

SELENAY YAĞCI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kredi kartı harcamaları ilgili yaptığı açıklamanın taksit sınırlaması geleceği şeklinde yorumlanması tüketicinin çeyiz talebini öne çekti.

Tüketici elektroniği sektöründe nisan-mayıs aylarının çeyiz sezonu olduğunu belirten Media-Markt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, ‘taksit sınırlaması olabilir’ söylentilerinin tüketicilerin alışverişlerine yansıdığını ifade etti.

Mart ayındaki beyaz eşya satışlarının geçen yıldan yüksek olduğunu belirten Acar, “Satışlar nisandan da daha yüksek seyretti. Bazı tüketiciler nisanda zaten alacağız, riske atmayalım diye martta alışveriş yaptı. Nisan ayında bir durgunluk oldu. Mayısta yine dengelenme var” dedi.

Acar, sadece taksit endişesi değil, enfl asyon ve döviz artışı ile seçimden sonra zam gelecek beklentisinin de talebi bir miktar öne çekmiş olabileceğini, tüketicinin artık ihtiyaçlarının ertelemediğini söyledi. Acar, yılın ilk çeyreğinde adetsel büyümenin yanında ciroda enfl asyon ve fiyat artışlarının etkisiyle yüzde 100 büyüme yaşandığını belirtirken, ikinci çeyrekte büyümenin yavaşlayarak yüzde 8-10’lara gerilediğini ve şu anda geçen yılla başa baş gittiğini söyledi.

Öğrenciler vergisiz elektronik alışverişe ilgi göstermedi

Cep telefonlarında sınırlı taksit imkanının bu alandaki satışlara pek etkisi olmadığına dikkati çeken Acar, tüketici elektroniğinde en büyük payın yüzde 37 ile telekom sektöründe olduğunu belirtti.

Türkiye’de kartlı harcamalar artarken sektörün cüzdandaki payını korumaya devam ettiğini ifade eden Acar, tüketici elektroniği sektörünün kartlı harcamalardaki payının son 5 yılda yüzde 5’lerden yüzde 7-8’lere geldiğini söyledi.

Bu alışverişin artık lüks olmaktan çıktığını hatırlatan Acar, şu anda büyük bir taksit sınırlamasının geleceğini düşünmediğini belirterek, “Kredi kartı harcamalarının yüzde 40’ını ödemek zorundasınız, bu da borçlanma iştahını azaltıyor. Taksit yapmasan bile harcamasını düşürmek zorundasın. Kredi kartının faiz oranı düşüktü, o da normal faizlere yaklaştı. Ekonominin soğutulması bizim için iyi olmasa da düzelme için gerekiyorsa ayak uydururuz. Türkiye büyüyecek ve refaha ulaşacaksa biz iş yaparız zaten” dedi.

Öğrencilere sunulan vergisiz alışveriş imkanının tüketici tarafında çok ilgi göstermediğini belirten Acar, “9 bin 500 TL sınırı mı yetersiz kaldı bilemiyoruz. İyi bir girişimdi ama yeterince ilgi görmedi” dedi.

Pazar 800 milyar TL’ye gidiyor

Enflasyonla birlikte cirodaki artış oranlarının da normalleşmesini beklediklerini ifade eden Acar, pazara ilişkin 2024’ün kalanı için pozitif görünümün hakim olduğunu belirtti.

Geçen yıl Türkiye tüketici elektroniği pazarının 266 milyar TL’den 534 milyar TL’ye çıktığını kaydeden Acar, 2024’de 750- 800 milyar TL’ye ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Pazarın son 2 yılda da 3 haneli büyüme gösterdiğini, adet bazında ise tüketici ilgisinin sürdüğünü kaydeden Acar, geçen yıl adetsel büyümenin yüzde 20’lerde olduğunu ekledi.