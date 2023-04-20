TMSF, Akfel Gaz'ı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), şahsi malvarlığı ve hissesine kayyım olarak atandığı gerçek kişiler ile şirketlerin 3 şirkette bulunan hisselerden oluşturulan Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, söz konusu kişi ve şirketlerin Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Avrasya Gaz AŞ'de bulunan hisselerinden oluşturulan Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 500 milyon TL muhammen bedel üzerinden 24 Mayıs tarihinde ihale edilecek.

İhaleyle ilgili bilgi odası kullanımı 28 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek. İhaleye 23 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek.