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Toplanan inek sütü miktarı yıllık bazda yüzde 12,3 yükseldi

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artışla 938 bin 533 tona çıktı.

Haber Merkezi
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Toplanan inek sütü miktarı yıllık bazda yüzde 12,3 yükseldi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, temmuzda yıllık bazda yüzde 12,3 artarak 938 bin 533 tona ulaştı. Ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artışla 6 milyon 635 bin 747 ton oldu.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 106 bin 696 ton olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 2,7 artışla 883 bin 837 tona çıktı.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 7,6 yükselerek 126 bin 841 tona çıkarken, ocak-temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 9,6 artışla 749 bin 491 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi temmuzda yıllık yüzde 1,3 artarak 67 bin 494 ton, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 5 yükselişle 471 bin 824 ton oldu.

Temmuzda ayran üretimi yüzde 10,4 artarak 86 bin 390 ton, tereyağı üretimi yüzde 0,9 artışla 7 bin 775 ton olarak belirlendi. Ocak-temmuz döneminde ayran üretimi yüzde 14 artarak 525 bin 638 tona çıkarken, tereyağı üretimi yüzde 10,7 artışla 59 bin 889 tona ulaştı.

Haziranda 921 bin 942 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, temmuzda yüzde 1,8 artarak 938 bin 533 ton olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde 96 bin 973 ton olan içme sütü üretimi de temmuzda yüzde 10 artarak 106 bin 696 tona yükseldi.

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