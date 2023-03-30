Türkiye'de elektrikli araç satışları %172 arttı

Londra merkezli profesyonel hizmet sağlayıcısı PwC'nin strateji danışmanlığı grubu Strategy& tarafından yayımlanan bir rapora göre jeopolitik gerginliklere ve yüksek enerji fiyatlarına rağmen, bataryalı elektrikli araç satışları dünya çapında yıllık bazda yüzde 70 arttı. Türkiye'de ise bu artış dünya genelindeki artıştan daha yüksek bir oranda gerçekleşerek yüzde 172 oldu.

Elektrikli dönüşüme yönelik tüketici ilgisinin sürdüğüne dair bilgilerin yer aldığı notta, jeopolitik gerginliklerin yol açtığı yüksek enerji fiyatları ve araçların üretimi için katlanılması gereken maliyetlerdeki yüksek artışa rağmen, bataryalı elektrikli araçlara olan ilgi hız kesemeden artmaya devam etti.

Türkiye’de 7 bin 743 araç satıldı

Strategy& Türkiye Lideri Kağan Karamanoğlu tarafında verilen bilgilere göre Türkiye'de 2022 genelinde 7 bin 743 adet bataryalı elektrikli araç satıldı. Miktarın az gözükmesine rağmen artıştaki ivmeye dikkat çeken Karamanoğlu “Miktar az görülse de Türkiye’de satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 172 artış kaydedildi. Fişli hibrit araç satışları (PHEV) ise yıllık bazda yüzde 15 artarak 1.000 adede ulaştı. Türkiye’de hibrit araçlar (HEV) yıl boyunca elektrikli araçlar içinde en büyük paya sahip olmaya devam etti ve toplam pazarın yüzde 8’ini oluşturdu” açıklamasını yaptı.

Kuruluştan yapılan açıklamalar ise aşağıda bulunuyor:

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere

En büyük beş Avrupa pazarındaki bataryalı elektrikli araç satışları, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %39 arttı. 2022 yılı genelinde ise, en büyük beş BEV pazarındaki bataryalı elektrikli araç satışları, bir önceki yıla göre %28 arttı. İngiltere, %40 oranında yıllık artışla en yüksek artışın görüldüğü ülke oldu.

Bu yükselişte Almanya ve İngiltere başı çekti. En yüksek bataryalı elektrikli araç büyümesi, 2023 yılının başında devlet teşviklerindeki azalmadan kaçınmak isteyen tüketicilerin satın alma için acele ettiği Almanya’da kaydedildi. Almanya’da satışlar, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla %66 arttı. Aynı dönemde, İngiltere bataryalı elektrikli araç pazarı da %40 büyüyerek son zamanlardaki kayda değer yükselişini sürdürdü.

Diğer Avrupa pazarları (+5)

İncelenen diğer Avrupa pazarlarında, bataryalı elektrikli araç satışları açık ara en çok İsveç ve Norveç’te arttı. Satışlar, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre İsveç’te %84 oranında artarken, Norveç’te bu oran %76 oldu. Ayrıca İsveç, diğer Avrupa pazarları grubunda 2022 yılı genelinde %66 ile en yüksek artış oranına ulaştı.

Türkiye

Türkiye’de 2022 yılı genelinde, bataryalı elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre %172 artarak 7.743 adede ulaştı. Fişli hibrit araç satışları (PHEV) 2022 yılında yıllık bazda %15 artarak 1.000 adede ulaştı. Toplam pazarın %8’ini oluşturan hibrit araçlar (HEV) ise, yıl boyunca elektrikli araçlar içinde en büyük paya sahip olmaya devam etti.

ABD

Satışların, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse ikiye katlandığı (%92 artış) ABD’de, bataryalı elektrikli araç pazarı büyümeye devam ediyor. 2022 yılı; devlet teşvikleri, yeni ve cazip çeşitli modeller ve gelişen şarj altyapısı ile desteklenen ABD bataryalı elektrikli araç pazarı için çok başarılı bir yıl oldu. 2022 yılında ABD, analiz edilen tüm pazarlar arasında bataryalı elektrikli araç satışlarında %88 ile en yüksek artışı kaydetti. Müşterilerin zorlayıcı ekonomik ortamlarda kemer sıkması nedeniyle, ABD’de güç aktarım mekanizması satışlarının 2022 yılında %8 azaldığı düşünülürse bu yükseliş daha da etkileyici.

Çin

2022 yılındaki toplam elektrikli araç satışları (bataryalı, fişli ve hibrit elektrikli araç satışları toplamı) bir önceki yıla göre %87 artarak, incelenen pazarlarlar arasında diğer pazarlara büyük bir farkla en yüksek artışı gösterdi.

Japonya

Japonya’nın elektrikli araç pazarının neredeyse tamamı, hibrit araç satışlarının hakimiyeti altında bulunuyor. 2022 genelinde bir milyondan fazla hibrit araç satılırken, satılan bataryalı elektrikli araçların sayısı yalnızca 32.000 adet oldu.

Güney Kore

Güney Kore’deki bataryalı elektrikli araç satışları, 2022’nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 arttı. Bataryalı elektrikli araç pazarındaki bu yükseliş, 2022 yılının geneline ilişkin rakamlarda daha belirgin bir şekilde gözlemlendi. 2022 yılında bataryalı elektrikli araç satışlarında, bir önceki yıla göre %62 artış oldu.



