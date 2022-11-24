Uyanık: Kömür krallık tacını geri aldı

Mehmet KARA / ANTALYA

Son 10 yılda iklim değişikliği ile mücadelede kapsamında tüm dünyada esen “kömürden çıkış” rüzgârı, küresel enerji arz krizi nedeniyle tersine dönerken, İSKEN Genel Müdürü Sırrı Uyanık, “Kömür eskiden kraldı yeniden krallığını kazandı” görüşünü savundu.

Tüm dünyada, küresel ısınmaya yol açıp iklim değişikliğinin baş suçlusu ilan edilmesine rağmen, son zamanlarda enerji arzında yeniden en önemli aktörlerden biri haline gelen kömür, Antalya’da masaya yatırıldı. Dünyada ve Türkiye’de kömür meselesi, Nasıl Bir Ekonomi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Enerji Arz Güvenliğinde Yeni Nesil Termik Santrallerin Önemi” başlıklı bir oturumda ele alındı.

79 ülkede 2400 santral faal

Elektrik Üreticileri Derneği Başkanı Cem Aşık, kömürden elektrik üretiminin dünyada hala önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. Şu anda 79 ülkede 2 bin 400 santralin kömürden elektrik ürettiğini kaydeden Aşık “Türkiye’de ise toplam üretim portföyünde kömürün payı yüzde 20’lerde ve hala çok önemli bir kömür rezervimiz söz konusu. Bu miktarında önemli bir bölümü elektrik üretiminde kullanılıyor” dedi.

Cari açığa karşı silah

Türkiye’de de cari açığın azaltılmasında kömürün büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan EÜD Başkanı Cem Aşık, “Ancak santraller mevzuat nedeniyle bazı zorluklar yaşıyor. Şu anki koşullar nedeniyle yeni santral yapımı oldukça maliyetli ama var olan santrallerin hayatını sürdürmesi gerekiyor. Elimizdeki santrallerin sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Mevcut santralleri dönüştürmek Cem Aşık, “yeni santral yapma macerası” ile uğraşmak yerine, mevcut santrallerin sorunlarını çözüp dönüşümlerini sağlayarak üretime devam etmelerinin ülke açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Aşık, “Termik santrallerin teknolojileri konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor, bunları uygulamamız hem kamuoyu algısı hem de mevzuat açısından kritik bir role sahip” diye konuştu.

Önce yerli kaynaklar...

EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Feti Erbaş da konuşmasında, Türkiye’nin beş yıl içinde enerji üretimindeki yerli kaynakların payını yüzde 50’ye ulaştırmayı hedeflediğini belirterek “Bunun için önce yerli kaynaklarımızın potansiyelini kullanacağız. Ardından da yeni teknolojilere yatırım yapacağız. Örneğin enerji depolamayla ilgili 44 bin MW’lık lisans başvurusu yapıldı. Bu da özel sektörde bir iştah olduğunu gösteriyor” dedi.

Termik santralleri verimli kılmak

YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç de kömür santrallerinin, ülke ekonomisinin enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir role sahip olduklarının altını çizdi. Dünyada çevreye zarar vermeyen hiçbir enerji üretim yöntemi bulunmadığını belirten Dinç, “Termik santrallerin rehabilite edilerek hem daha çevreci hem de verimli hale gelmesi mümkün” dedi.

Emisyon sınırın altında

Serhat Dinç, Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri’nde uyguladıkları verimlilik çalışmalarıyla neredeyse 50 MW’lık bir HES’in ürettiği elektrik kadar daha fazla üretim yapar hale geldiklerini kaydetti. Ayrıca 280 milyon euroluk rehabilitasyon yatırımı ile aynı kömürden çok daha fazla elektrik üretir hale gelirken, baca gazı emisyonlarını da Avrupa Birliği standartlarının altına indirdiklerini vurguladı.

Bize çık diyenler, kömürümüzü istiyor İSKEN Genel Müdürü Sırrı Uyanık ise konuşmasında enerji krizinin Rusya-Ukrayna savaşı ile başlamadığını belirterek, dünyada kömürün hala çok önemli olduğunu söyledi. Uyanık, tedarik sıkıntısı nedeniyle giderek artan kömür fiyatlarında oynaklığın halen devam ettiğini anlattı. Gelişmekte olan ülkelere “kömürden çıkın” diye baskı yapan Batılı ülkelerin kendilerinin kömüre döndüğüne dikkat çeken Uyanık, “Yani ‘siz kömürden çıkın, sizin kömürünüzü biz kullanalım’ diyorlar. Kömür eskiden kraldı yeniden krallığını kazandı” ifadelerini kullandı.