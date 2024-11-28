Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine zam yolda! Bakan Uraloğlu artış oranı ile ilgili açıklama yaptı

Yeni yıla geri sayım başlarken 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek zamlar da ortaya çıkıyor. Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için uygulanacak artışını belirleyen ‘yeniden değerleme oranı’ yüzde 43.93 olarak resmileşti.

Buna göre, Buna göre, 1 Ocak 2025’ten itibaren 500 lira olan yurtdışı çıkış harcı 719.6, 31 bin 692 lira olan telefon kayıt ücreti 45 bin 614, 1-3 yaş otomobiller için en düşük MTV 3 bin 359 TL’den 4 bin 834 TL’ye yükselecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirlediği alanlarda bu oranı değiştirme yetkisi bulunuyor.

Vergi, harç ve cezalardaki bu artışların belirlenmesinin ardından köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam da konuşulmaya başlandı.

Bakan Uraloğlu’ndan köprü ve otoyol ücret zammı açıklaması

Yeniden Değerleme Oranı’nın belli olmasının ardından Bakan Uraloğlu’na köprü ve otoyol ücret zamları soruldu. Bakan Uraloğlu, 2025’te köprü ve otoyol ücretinin yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artmayabileceğini söyledi. NTV’ye konuşan Bakan Uraloğlu, “Tekrar oturup konuşacağız. İlla yeniden değerleme oranına uymamız gerekmiyor” dedi. iBakan Uraloğlu, “Onun altında olabilir, üstünde olabilir ama elbette o bir kriterdir. Dikkate alacağız. Aralık’ın 15’inden sonra biraz kafa yorar netleştiririz" şeklinde konuştu.

En son ağustosta zam yapılmıştı

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine en son ağustos ayında zam yapmıştı. Yapılan son zamla birlikte şu an 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 33 lira, 1915 Çanakkale Köprüsü 585 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 70 lira, Osmangazi Köprüsü ise 555 lira olarak uygulanıyor. İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL uygulanırken, İstanbul-İzmir otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL olarak ödeniyor.