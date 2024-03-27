ABD'li devden kritik petrol fiyatı tahmini
ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan, Rusya'nın petrol üretimini kısma kararının Brent petrolünü nisan ayında 90 dolara, eylül ayında ise 100 dolara yaklaştırabileceği tahmininde bulundu.
Bankacılık devi JPMorgan, Rusya'nın üretimde kesinti kararının diğer ülkelerin önlemleriyle dengelenmediği sürece, Brent petrolün 100 dolara kadar yükselebileceği öngörüsünde bulundu.
27 Mart tarihli notlarında JPMorgan analistleri, şu aşamada petrolde fiyat tahminlerini değiştirmezken Moskova'nın hamlelerinin etkisiyle Brent petrolün mayıs ayında 90 dolarların ortalarında, eylül ayında ise 100 dolara yakın olabileceğini öngördü.
Son günlerde petrol fiyatlarındaki düşüş ivmesi dikkat çekiyordu.