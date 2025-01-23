Altında yeni ralli sinyali!

EVRİM KÜÇÜK

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin getirdiği güvenli liman talebinin ve ABD dolarındaki zayıflığın desteğiyle 11 haftanın zirvesine tırmandı. Ons altın 1 Kasım 2024’ten bu yana görülen en yüksek seviyesi olan 2.758 dolara yükseldi.

2.800 dolar yeniden radarda

Değerli metal teknik analiz uzmanı Adam Harris de, “Bu yükselişin altın için uzun vadede ne anlama geldiğini söylemek zor ancak şu an 2.800 dolara geri döneceği anlamına geliyor. Bundan sonra da devam edip edemeyeceğini göreceğiz. Orada güçlü bir dirençle karşılaşabilir ama şimdilik oldukça sağlıklı görünüyor” değerlendirmesini yaptı.

OANDA’nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Trump’ın ABD’nin başlıca ticaret ortaklarına yönelik politikalarını ne zaman uygulamak istediğine ilişkin hala bazı belirsizlikler var ve bu da altın fiyatındaki yükseliş tonunu yönlendiren birincil kısa vadeli katalizör olan dolarda belirsizliğe neden oluyor” dedi. Analistler, 2.728 dolar direncini aşan ons altının 2.750 doların üzerinde kalması halinde 2.790 doları hedefleyeceğini belirtiyor. Aşağıda ise 2.738 dolar, buranın altına inilmesi halinde 2.719 dolar hedeflenebilir. Eğer satışlar yoğunlaşırsa 2.700 dolar ve buranın altında 2.665 dolara bakılacak.

Trump’ın enflasyona etkisi takip ediliyor

Trump, Avrupa Birliği’ni gümrük vergileriyle vurma sözü verdi ve yönetiminin 1 Şubat’tan itibaren Çin’den ithal edilen mallara yüzde 10 gümrük vergisi getirmeyi tartıştığını söyledi. Ancak Trump’ın enfl asyonist olarak görülen politikaları, Fed’in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmasına yol açarsa, altının enflasyondan korunma konusundaki cazibesi azalabilir. Fed’in gelecek hafta bir gözü yeni Trump yönetiminin politikalarında, diğer gözü ise faiz oranlarını artıran tahvil piyasasında olacak.

İngiltere’de tarihi zirve

Bu arada, İngiltere’de ons altın 2.228 sternlin seviyesinde işlem görüp yeni bir tarihi zirve kaydetti. İngiltere’de altın fiyatı bir yılda yüzde 40.2 oranında artış göstermiş oldu. Avrupa’da ons altın fiyatı önceki gün 2.645 euro ile tarihi zirvesine yakın seyretti.

Sprott: Altın krizlerde kendini kanıtladı

Varlık yönetim şirketi Sprott, küresel piyasalardaki sarsıntılı dönemleri incelediği analizinde, altının kriz dönemlerinde güvenli bin liman sağladığını belirtiyor. Mevcut krizin 2022’nin başlarında Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başladığı ve 2025’te Ortadoğu kriziyle devam ettiği ifade edilen analizde, geçmiş krizlerde altının hisse senetleri ve tahviller gibi daha geleneksel varlık sınıflarına kıyasla güvenli bir liman yatırımı sağladığına dair verileri aşağıdaki tabloda şu şekilde paylaşılıyor:

UBS: 2025’te rekor tetikleniyor

UBS, Trump döneminde yaşanacak ticari belirsizliklerin yatırımcı topluluğunun, faiz oranlarına daha az duyarlı kesimlerinden gelen çeşitlendirme talebinin yanı sıra resmi sektörden güçlü altın alımlarının yaşanacağı bir yıl bekliyor. Bu nedenle banka, altının 2025’te başka bir rekor seviyeye ulaşabileceğine ve yılsonuna kadar 2.850 ABD doları/ons hedefleyebileceğine inanıyor.