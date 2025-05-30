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Analistlerden petrol fiyatında tekrar aşağı yönlü revize

Analistler, petrol fiyatı tahminlerini art arda üçüncü ayda da aşağı yönlü revize etti.

Haber Merkezi
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Analistlerden petrol fiyatında tekrar aşağı yönlü revize
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Reuters tarafından yapılan bir ankete göre analistler, OPEC+ arzındaki artış ve ticari anlaşmazlıkların yakıt talebi üzerindeki etkisine ilişkin süregelen belirsizliğin fiyatlar üzerinde baskı oluşturması nedeniyle petrol fiyatı tahminlerini art arda üçüncü ayda da aşağı yönlü revize etti.

Mayıs ayında 40 ekonomist ve analistin katıldığı bir anket, Brent ham petrolünün 2025 yılında varil başına ortalama 66,98 dolar olacağını tahmin ederken, Nisan ayındaki 68,98 dolarlık tahminin altında, ABD ham petrolü ise geçen ayki 65,08 dolarlık tahminin altında 63,35 dolar olarak görülüyor.

Fiyatlar bu yıl şu ana kadar sırasıyla ortalama 71,08 ve 67,56 dolar olarak gerçekleşti.

UniCredit analisti Tobias Keller, ABD ve diğer ticaret ortakları arasındaki gerginlikler bir miktar azalmış olsa da, ticari çatışmaların hala petrol talebini zayıflatabilecek önemli bir faktör olarak ortaya çıktığını söyledi.

Keller, "Arz tarafında, petrol fiyatları OPEC+ üretim kararlarından büyük ölçüde etkilenirken, jeopolitik gerilimler... kesinti ve fiyat oynaklığı risklerini devam ettiriyor" diye ekledi.

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