Bakır fiyatlarında Çin verileri etkisi: Ekonomi yavaşlasa da sanayi canlı kaldı!

Çin'in beklentileri aşan sanayi üretimi verileri, ülkenin ekonomik büyümesindeki yavaşlamaya rağmen Şanghay'da bakır fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum, piyasada genel bir olumlu hava estirirken, LME bakır fiyatları da benzer şekilde artış gösterdi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif bakır kontratı, yüzde 1,26 artışla metrik ton başına 85.790 yuan (yaklaşık 12.041,88 dolar) seviyesinden işlem gördü.

LME'de ise 3 ay vadeli bakır, yüzde 1,06 artış 10.717 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Çin'in sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,2'den yüzde 6,5'e yükselerek beklentilerin (yüzde 5,0) üzerine çıktı. Ancak aynı veriler, Çin'in üçüncü çeyrekte GSYH büyüme oranının bir önceki çeyrekteki yüzde 5,2'den yüzde 4,8'e gerileyerek son bir yılın en yavaş büyüme hızını kaydettiğini de gösterdi.

Piyasada endişe sürüyor

Yavaşlayan GSYH büyümesi karşısında, piyasa katılımcıları Çin'in bir sonraki beş yıllık planında daha güçlü teşvik tedbirleri görmeyi umuyor.

Şanghay merkezli bir bakır tüccarı, “Tarife tehditleri ve yaklaşan ticaret savaşı ortasında gelecekte ekonomik büyümeyi destekleyecek daha fazla önlem görmeyi bekliyoruz” dedi.

Ayrıca, Endonezya'daki Grasberg madeni de dahil olmak üzere madencilik kesintilerinin ham madde arzını azaltması nedeniyle 2026'daki bakır sıkıntısı piyasada endişe yaratmaya devam ediyor.

Diğer SHFE baz metallerinden alüminyum yüzde 0,26 düşerken, çinko yüzde 0,16, nikel yüzde 0,3 ve kalay yüzde 0,44 geriledi; kurşun ise yüzde 0,26 yükseldi.

LME'de ise çinko yüzde 0,49, nikel yüzde 0,13, kurşun yüzde 0,36 ve kalay yüzde 0,81 yükselirken, alüminyum sadece yüzde 0,04 arttı.