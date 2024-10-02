Bakır, teşvikler ve çatışmalarla yükseldi

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.17'de yüzde 0,4 artışla 10.017,50 dolar/tona yükseldi. Alüminyum yatay seyrederek 2.649 dolar/tondan, nikel yüzde 0,2 artışla 17.750 dolar/tondan ve çinko yüzde 0,9 artışla 3.174,50 dolar/tondan işlem gördü. LME'de kurşun yüzde 0,4 artışla 2.116,50 dolar/tona yükselirken, kalay yüzde 0,4 düşüşle 33.760 dolar/tona geriledi.

Bir borsa broker'ı yaptığı değerlendirmede “Şu anda en az direnç gösteren yol yukarı yönlü. Teknik veriler ve hissiyat da bunu destekliyor. İran ve İsrail tam ölçekli bir savaşa girerse, bu da metalleri yukarı itecektir” dedi.

İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, Tahran'ın bu hafta İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından İran'a misilleme yapma açıklaması yaparak bölgede daha geniş çaplı bir çatışma korkusunu artırdı ve petrol fiyatlarını yükseltti.

Orta Doğu'dan petrol arzında yaşanacak bir kesinti, metaller de dahil olmak üzere birçok emtianın üretim ve nakliye maliyetlerini artıracaktır.

Çin, ekonomik büyümeyi artırmak için faiz oranlarının düşürülmesinden ipotek oranlarının azaltılmasına ve konut satın alma kısıtlamalarının gevşetilmesine kadar bir dizi politikayı uygulamaya koydu.

Asya'nın en hızlı büyüyen metal piyasalarından Çin ve Hindistan'ın tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle bugün işlem hacimleri zayıftı.

LME'de nakit çinko kontratının üç aylık kontratına iskontosu dün 28,48 dolar/tona gerileyerek 2 Mayıs'tan bu yana en küçük iskontoya ulaştı.