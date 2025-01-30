Emtia/anket: “Altın ve gümüş güçlü kalacak”

EVRİM KÜÇÜK

Değerli metal piyasaları bir kez daha Fed toplantısına odaklandı. Fed toplantısından bu akşam çıkacak karar kısa vadede altın ve gümüş için belirleyici olacak. 2025 yılı genelinde ise altın ortalama fiyatında yüzde 14.5, gümüş ortalama fiyatında yüzde 16.27 artış bekleniyor.

LBMA anketi yükseliş öngörüyor

Londra Altın Piyasası Birliği’nin (LBMA) 2025 Yıllık Değerli Metaller Tahmin Anketi altın ve gümüşte fiyat artışı beklentilerini teyit etti. Sektörde dikkatle takip edilen 30 analist, her iki metalin fiyatında yükseliş öngörülüyor. LBMA anketi, 2025’in altında alt sınırın 2.250, üst sınırın 3.290 dolar olduğu oynaklıklara sahne olabileceğini ortaya koyuyor. Ortalama beklenti ise 2.736 dolar. Analistlerin sunumlarına göre, gümüşte alt sınır 24 dolara inerken, üst sınır ise 43.50 dolar olarak tahmin ediliyor.

Fiyatın itici güçleri

Analistlerden 2025 yılında altının fiyatını etkileyecek en önemli üç etkeni belirlemeleri istendi. İlk üç sıradaki itici güçler şöyle belirlendi:

■ ABD Fed politikası %28

■ Merkez bankası talebi %21

■ Jeopolitik riskler %15

Altında ortalama artış beklentisi %14.7

■ Analistler, 2025 yılında ortalama altın fiyatının 2024 yılına göre yüzde 14.7 daha yüksek yükselerek 2.736 dolar olacağı tahmin ediyor.

■ En düşük ortalama fiyat beklentisi 2.500 dolar olurken, en yüksek seviye olarak 2.925 dolar telaff uz ediliyor.

■ Test edilebilecek seviyeler olarak ise en düşük 2.250 dolar ile en yüksek 3.290 dolar arasında işlem görmesi öngörülüyor. 1.040 dolarlık bu işlem aralığı, bu yıl bir miktar fiyat oynaklığı beklendiğini gösteriyor.

■ Hiçbir analist 3.000 doların üzerinde bir ortalama fiyat tahmin etmezken, fiyatların test edebileceği seviye olarak 20 analist 3.000 dolar veya üzeri yüksek bir fiyat öngörüyor.

En boğa tahmin: Sumitomo Corp, ortalama 2.925 dolar/ons.

En ayı tahmin: Robin Bhar Metals Consulting, ortalama 2.500 dolar/ons

En yüksek beklenti: Capitalight Araştırma’dan Chantelle Schieven, 3.290 doların görülmesini bekliyor.

En düşük beklenti: Mitsubishi Company’den Jonathan Butler 2.250 dolar öngördü.

Gümüşte 43.50$ hedeflenebilir

■ 2024’teki ortalama fiyattan yüzde 16.27 daha fazla olan 32.86 dolarlık ortalama fiyat beklentisi bulunuyor.

■ En yüksek ortalama fiyat tahmini 36.50 dolar, en düşüş tahmin ise 28.25 dolar.

■ Fiyatların test edebileceği seviyelere bakıldığında 6 ekonomist fiyatların 2025 yılında 40 dolar ve üzerine çıkacağını düşünüyor.

■ Bu iyimser duruş, devam eden güçlü endüstriyel ve yatırım talebi beklentileri ve gümüşün, altınla benzer bir yolda yürüme alışkanlığıyla destekleniyor.

■ En düşük 24.0 dolar ve en yüksek 43.50 arasındaki 19.50 dolarlık fark oynak bir görünüme işaret ediyor.

En boğa tahmin: MKS PAMp’den Nicky Shiels ortalama 36.50 dolar öngörüyor.

En ayı tahmin: ABC Refinery’den Nicholas Frappell ortalama 28.25 dolar bekliyor.

En yüksek beklenti: Metals Research’den Debajit Saha fiyatların 43.50 dolara ulaşabileceğini söylüyor.

En düşük beklenti: Natiksis uzmanı Bernard Dahdah, 24 doları alt sınır olarak gösteriyor.