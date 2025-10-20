  1. Ekonomim
FT: Trump’ın “tarife karmaşası” Londra’ya yaradı

Trump'ın gümrük vergilerindeki dengesiz tutumu, Londra Metal Borsası LME'ye New York Comex karşısında beklenmedik avantaj sağladı.

FT'nin haberine göre, Trump'ın istikrarsız ticaret politikası sayesinde Londra Metal Borsası (LME), New York'taki Comex borsasına karşı beklenmedik bir avantaj elde etti.

Trump'ın bakır ithalatına uyguladığı ve sürekli değişen tarifeler, Comex borsasında şiddetli fiyat dalgalanmalarını tetikledi. Analistler, bu durumun gelecekteki teslimatlar için fiyatları çarpıtmaya devam ettiğini belirtiyor; çünkü Comex'teki sözleşmeler ABD'de ödenecek vergileri ve diğer harçları içeriyor.

Buna karşılık, dünyanın en büyük temel metaller borsası olan LME, vergiler ödenmeden önce dünya çapında gümrük antrepolarında depolanan bakırla işlem yapıyor. Genel Müdür Matthew Chamberlain'in tanımladığı şekliyle, tarife oynaklığından muaf "temiz, küresel bir fiyat" sunuyor.

Sonuç, işlerin büyük ölçüde Londra'ya kayması oldu. 2022'deki nikel krizinden sonra toparlanmaya çalışan LME'de bu yıl temel metal sözleşmeleri için işlem hacimleri arttı. Bakır vadeli işlemlerinde ortalama günlük hacimler, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yıl başından bu yana yüzde 4 yükseldi.

Aynı zamanda, CME Group'un bir parçası olan ve daha küçük bir borsa olan Comex'te bakır işlem hacimleri, bu yılın ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 düştü.

