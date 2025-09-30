  1. Ekonomim
Goldman Sachs'tan 'OPEC+' tahmini

Goldman Sachs, OPEC+'nın üretimini 140 bin varil/gün artırmasını bekliyor.

Goldman Sachs, OPEC+'nın 5 Ekim'de yapılacak sanal toplantıda kasım ayında petrol üretim kotalarını günde yaklaşık 140.000 varil artıracağını tahmin etti.

Banka, Avrupa ve Asya'da stok artışının sınırlı olduğunu, OECD stoklarının hala bir önceki yılın seviyelerinin biraz altında olduğunu ve ABD ham petrol stoklarının sekiz ayın en düşük seviyesine düştüğünü belirterek, daha büyük bir üretim artışının da mümkün olduğunu kaydetti.

Goldman Sachs, Asya'dan gelen güçlü talep ve Rusya'nın üretiminde daha fazla düşüş riski nedeniyle grubun daha agresif bir üretim artışına yönelebileceğini vurguladı. Rusya'nın mevcut üretiminin, önceki tahminlerinin altına düştüğünü belirtti.

