IEA, petrol talebi artış tahminini üst üste üçüncü ayda da düşürdü

IEA daha önce günde 903.000 varil olan küresel talebin bu yıl günde 862.000 varil artacağını tahmin ederken, gelecek yıl için büyüme tahminlerini hafifçe yükselterek günde 954.000 varilden 998.00 varile çıkardı.

Bu, salgın sonrası 2022-2023 döneminde görülen günde yaklaşık 2 milyon varillik büyümeden keskin bir yavaşlamaya işaret ederken, toplam talebin 2024 ve 2025 yıllarında sırasıyla günde ortalama 102,8 milyon ve 103,8 milyon varil olması bekleniyor. Toplam talep için tahminler daha önce 103 ve 103,9 milyon varil/gün olarak açıklanmıştı

Çin talebi, genel büyümeyi baskılıyor

“Çin'in petrol talebi beklentilerin altında kalmaya devam ediyor ve genel büyüme üzerindeki başlıca engel” diyen IEA, ülkenin hem bu yıl hem de gelecek yıl küresel kazanımların yaklaşık yüzde 20‘sini oluşturmasının beklendiğini, 2023’te ise bu oranın neredeyse yüzde 70'e çıkacağını belirtti.

Rusya'nın petrol ihracatı Eylül ayında bir önceki aya göre 500 bin varil artarak 7,5 milyon varil/gün olurken, ihracat geliri 880 milyon dolar düştü.

IEA'nın tahminleri Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün tahminlerinden önemli ölçüde daha düşük kaldı. OPEC bu hafta başında tahminlerini üst üste üçüncü kez düşürdü, ancak yine de talep artışını bu yıl günde 1,93 milyon varil ve gelecek yıl günde 1,64 milyon varil gibi sağlıklı seviyelerde görüyor.

Petrol fiyatları keskin düşüş gösterdi

İsrail'in İran'a karşı bazılarının beklediğinden daha sınırlı bir karşı saldırı planladığını öne süren bir haberin ardından petrol fiyatları Avrupa'da neredeyse yüzde 4 düştü.

Brent ham petrolü yüzde 4 düşüşle varil başına 74,36 doları görürken, Batı Teksas petrolü de yüzde 4,1 düşüşle varil başına 70,81 dolara kadar geriledi.

ICE'de Brent petrolü yüzde 3,83 düşüşle 74,49 dolardan, NYMEX'de Batı Teksas petrolü yüzde 3,94 kayıpla 70.72 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlardaki düşüş, Çin'in ekonomisini canlandırmak için bir teşvik paketinin ayrıntılarını sunmaması ve OPEC'in petrol talebi görünümünü daha da düşürmesinin ardından zayıflayan talep görünümüne ilişkin endişelerle de körüklendi.