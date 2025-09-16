Kahve fiyatları nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü

Küresel kahve piyasasında fiyatlar yeniden tırmanışa geçti. New York’ta işlem gören Arabica kahve vadeli kontratları, nisan ayından bu yana ilk kez pound başına 4 doların üzerine çıkarak son dönemin en yüksek seviyesini gördü.

Fiyat artışında başlıca etkenler; Brezilya’daki kuraklık, ABD’nin Brezilya’dan ithal kahveye uyguladığı yüksek gümrük tarifeleri ve azalan stoklar olarak öne çıkıyor. Arabica vadeli kontratları pazartesi günü yüzde 3,6’ya varan yükseliş kaydederken, fiyatlar Ağustos başından bu yana yaklaşık yüzde 47 arttı. Starbucks gibi zincirlerin tercih ettiği Arabica türündeki bu yükseliş, piyasada arz sıkışıklığına işaret ediyor.

Somar Meteorologia’nın tahminlerine göre bu hafta Brezilya’nın Minas Gerais ve Sao Paulo eyaletlerinde yüksek sıcaklıklar beklenirken, Espirito Santo’da da kuraklık öngörülüyor. Oksijen'in aktardığına göre bu durum, gelecek yıl ortasında hasat edilecek ürün için kritik olan çiçeklenme dönemini yakından ilgilendiriyor.

ABD’nin Brezilya’dan ithal edilen birçok ürüne, kahve dahil olmak üzere yüzde 50 gümrük vergisi getirmesi de piyasadaki sıkışıklığı artıran bir diğer faktör oldu.

Öte yandan borsaya kayıtlı liman depolarındaki Arabica stokları, Mayıs 2024’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Fon yöneticilerinin net uzun pozisyonlarını mayıstan bu yana en yüksek seviyeye taşıması da fiyatlardaki yükselişi destekledi. Teknik göstergelere göre Arabica, aşırı alım bölgesine girmiş durumda.