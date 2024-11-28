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Kahve vadeli fiyatları 47 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Kahve fiyatlarında süren endişeler tırmanışa yol açarken, en ucuz kahve cinsi kabul edilen robusta çekirdeklerin fiyatı yılbaşından bu yana 2 kat arttı.

Haber Merkezi
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Kahve vadeli fiyatları 47 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
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Küresel arz sıkıntısına ilişkin endişelerle, ormansızlaşmaya ilişkin yeni AB yasalarının etkisine ilişkin piyasa belirsizliği, kahve fiyatlarında dün yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine tırmanışa yol açtı.

Yüksek kaliteli arabica çekirdeklerini takip eden vadeli işlemler New York'ta yüzde 4,7 artışla pound başına 3,23 dolara yükselerek 1977'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı ve bu yıl fiyatlardaki yükselişi yüzde 70'in üzerine çıkardı.

Hazır kahvelerde kullanılan daha ucuz robusta çekirdeklerinin Londra vadeli işlemleri yüzde 7 artışla ton başına 5.507 dolara yükseldi ve yıl başındaki fiyatının neredeyse iki katına çıktı.

Tüccarlar, bu hareketin kahve kavurucuları, çekirdekleri tüketim için işleyen ticari alıcılar, olası kıtlıklar ve ormansızlaştırılmış arazilerin ekinler için kullanılmasını yasaklayan yeni bir AB yasasının durumu konusundaki belirsizlik öncesinde tedarik sağlamayı amaçladığını söyledi.

StoneX'te ticaret ortağı olan Tomas Araujo, "Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Bu durum bu yıl çözülmeyecek ve bu yüzden kavurmacılar panik moduna girmeye başladı" dedi.

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