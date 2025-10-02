  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Petrol fiyatları 4 ayın dibini gördü!
Takip Et

Petrol fiyatları 4 ayın dibini gördü!

Petrol fiyatları düşüş serisini sürdürürken, bugünkü işlemlerde yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Petrol fiyatları 4 ayın dibini gördü!
Takip Et

Petrol fiyatları düşüş serisini 4. güne taşıdı. Brent petrolü, haziran başından bu yana en düşük seviyeyi görürken, piyasalardaki aşırı arz endişeleri fiyatları baskıladı.

Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 64,77 dolara, Batı Teksas petrolü ise yüzde 0,96'lık kayıpla 61,20 dolara geriledi. Her iki petrol tipi de yaklaşık dört ayın en düşük seviyelerinde.

Suudi Arabistan'ın pazar payını geri kazanma çabasıyla OPEC+, Kasım ayında petrol arzını günde 500.000 varil artırmayı kabul edebileceği söylentileri fiyatların gerilemesinde etkili.

Öte yandan, G7 ülkelerinin Rusya'ya yönelik petrol alımlarını artıranlara yaptırım uygulama kararı ve ABD'nin Ukrayna'ya, Rus enerji altyapısını hedeflemesi için istihbarat sağlayacağına dair haberler piyasalarda tedirginlik yarattı. UBS analisti Staunovo, "Rus petrolünün kesintiye uğrayabileceği endişesi var" ifadesini kullandı.

Commerzbank'tan Türkiye için enflasyon tahminiCommerzbank'tan Türkiye için enflasyon tahminiEkonomi
Emtia Haberleri
Bakır fiyatı, arz endişeleriyle yükselişte
Bakır fiyatı, arz endişeleriyle yükselişte
ABD'nin ham petrol stokları beklentinin üzerinde arttı
ABD'nin ham petrol stokları beklentinin üzerinde arttı
Petrol fiyatları keskin düşüşün ardından toparlandı
Petrol fiyatları keskin düşüşün ardından toparlandı
Gümüş fiyatlarında çifte zirve!
Gümüş fiyatlarında çifte zirve!
Goldman Sachs'tan 'OPEC+' tahmini
Goldman Sachs'tan 'OPEC+' tahmini
Demir cevheri, üçüncü çeyreği önemli kazançla tamamlıyor
Demir cevheri, üçüncü çeyreği önemli kazançla tamamlıyor