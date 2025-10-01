Petrol fiyatları keskin düşüşün ardından toparlandı

Aralık teslimi Brent ham petrolü 28 sent artışla varil başına 66,32 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas petrolü 26 sent artışla 62,63 dolara yükseldi. Bu mütevazı artışlar, her iki referans fiyatın da bu hafta toplamda %4'ün üzerinde düşüş kaydetmesi ve Ağustos başından bu yana en keskin günlük düşüşünü yaşaması üzerine arka arkaya gelen satışların ardından geldi.

SS WealthStreet'in kurucusu Sugandha Sachdeva, "Zayıflık büyük ölçüde arz tarafındaki gelişmelerden kaynaklanıyor. OPEC üretimi kademeli olarak canlandırıyor ve bu da potansiyel arz fazlası konusunda piyasadaki endişeleri artırıyor" dedi.

Görüşmelere yakın kaynaklar, Suudi Arabistan'ın pazar payını geri kazanmak istemesi nedeniyle grubun Kasım ayında günlük 500.000 varil (bpd) üretim artışı yapmayı düşündüğünü ve bu artışın Ekim ayındaki artışın üç katı olacağını söyledi. Ancak OPEC Genel Sekreterliği bu kadar büyük bir artışa ilişkin haberleri "yanıltıcı" olarak nitelendirdi.

ABD stok verileri de baskı yarattı. API tahminlerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 3,67 milyon varil azaldı, ancak benzin ve damıtık ürün stokları arttı ve bu da yükseliş eğilimini zayıflattı.