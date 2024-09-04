Petrol fiyatlarındaki düşüş OPEC+ üzerindeki baskıyı artırıyor

OPEC+ üyeleri, fiyatları düşürebilecek küresel bir fazladan kaçınmak için üretimi kısıtlıyor.

Yatırımcılar şimdi, zayıf Çin talebi ve bölgedeki petrol akışını yeniden sağlayacak bir Libya ateşkesi beklentileri nedeniyle aşırı arz korkularının hızla arttığı bir zamanda, grubun Ekim ayından itibaren gönüllü üretim kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasına hazırlanıyor.

ING analistleri müşterilerine gönderdikleri notta, "2025'e kadar denge zayıf görünüyor; Soru şu ki grup, fiyatlar üzerinde önemli bir baskı oluşturmadan arzı piyasaya geri getirebilecek mi?" denildi.

Petrol, Libya’da anlaşmazlığın sona erdiği işaretleri ve talep endişeleriyle geriledi

Petrol fiyatları, Libya ihracatını durduran siyasi anlaşmazlığın çözüleceği beklentileri ve küresel talep artışının azalacağı endişeleriyle düştü.

Kasım vadeli Brent ham petrolü, dün yüzde 4,9 düştükten sonra güne yine düşüşle başlayarak 73,38 dolara geriledi. Ekim vadeli ABD Batı Teksas ham petrol kontratları salı günü yüzde 4,4 düştükten sonra yüzde 0,58 düşüşle 69,93 dolara geriledi.

Her iki kontrat da Libya'da rakip gruplar arasındaki siyasi anlaşmazlığı çözecek bir anlaşmaya varılacağına dair işaretler üzerine aralık ayından bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

“Piyasa, Çin ve ABD'den gelen zayıf ekonomik göstergelerle baskı altında kaldı”

Fujitomi Securities Co Ltd analisti Toshitaka Tazawa, "Libya'daki anlaşmazlığı çözecek potansiyel bir anlaşma beklentisiyle Asya'da satışlar devam etti. Piyasa, Çin ve ABD'den gelen zayıf ekonomik göstergelerin ardından durgun yakıt talebine ilişkin endişeler nedeniyle de baskı altında kaldı" dedi.

Libya'nın iki yasama organı salı günü ortaklaşa bir merkez bankası yöneticisi atama konusunda anlaşarak, mevcut anlaşmazlığı başlatan ülkenin petrol gelirinin kontrolü için verilen savaşı potansiyel olarak etkisiz hale getirdi.

Libya'nın büyük limanlardaki petrol ihracatı, pazartesi günü durduruldu ve ülke genelinde üretim kısıtlandı. Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) 2 Eylül'den itibaren El Feel petrol sahasında mücbir sebep ilan etti.