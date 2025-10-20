  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Rusya'nın Hindistan’a petrol sevkiyatı devam ediyor
Takip Et

Rusya'nın Hindistan’a petrol sevkiyatı devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Hindistan’a Rus petrolü sevkiyatının devam ettiğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'nın Hindistan’a petrol sevkiyatı devam ediyor
Takip Et

Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Rus petrolünün Hindistan’a sevkiyatının devam edip etmediğine yönelik soruyu yanıtlayan Rudenko, "Tüm sevkiyat devam ediyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rus ham petrol alımını durduracağı konusunda güvence verdiğini öne sürmüştü.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise enerji tedariki konusunda ABD ile görüşmeleri sürdürdüklerini ancak enerji politikalarının, Hint tüketicilerin çıkarları doğrultusunda şekillendiğini bildirmişti.

ABD, Ukrayna savaşının ardından Rusya’dan en çok petrol ithal eden ülkeler arasına giren Hindistan'a, söz konusu ticareti gerekçe göstererek yüzde 50 gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı.

Altında yükseliş sürecek mi?Altında yükseliş sürecek mi?Altın Haberleri

 

Emtia Haberleri
FT: Trump’ın “tarife karmaşası” Londra’ya yaradı
FT: Trump’ın “tarife karmaşası” Londra’ya yaradı
Petrol fiyatları yön arıyor: Trump’ın açıklamaları piyasaları karıştırdı
Petrol fiyatları yön arıyor: Trump’ın açıklamaları piyasaları karıştırdı
Bakır fiyatlarında Çin verileri etkisi: Ekonomi yavaşlasa da sanayi canlı kaldı!
Bakır fiyatlarında Çin verileri etkisi: Ekonomi yavaşlasa da sanayi canlı kaldı!
Emtia piyasalarında karışık seyir! Yatırımcının odağında ABD enflasyonu olacak
Emtia piyasalarında karışık seyir!
Petrol fiyatları, arz fazlası endişeleriyle aşağı çekiliyor
Petrol fiyatları, arz fazlası endişeleriyle aşağı çekiliyor
ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 500 bin varil arttı
ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 500 bin varil arttı