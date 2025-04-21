Ticari belirsizlik nikeli gölgeliyor

EVRİM KÜÇÜK

Küresel ticaret savaşının etkisini ensesinde hisseden nikelin önümüzdeki aylarda baskı altında kalması bekleniyor. Endonezya’da üretim seviyelerinin artması ve paslanmaz çelik ile elektrikli araçlar gibi nikel tüketen sektörlerden gelen zayıf talebin üzerine gümrük vergileri kaynaklı küresel ticaret gerginlikleri eklendi. Bu durumun piyasalarda arz fazlasını tetikleyerek fiyatları baskı altında tutabileceği tahmin ediliyor.

Küresel makroekonomik istikrarsızlık ortamında, 2025 yılında küresel birincil nikel piyasasının aşırı arza maruz kalması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın otomotiv ithalatlarına ve Çin endüstriyel metallerine uyguladığı tarifeler yakın vadede talebin belirsizliğini artırabilir. Bu tarifelerin ABD’de batarya ve paslanmaz çelik üretim maliyetlerini artırması bekleniyor, bu da nikel talebini kötüleştirebilir.

Tonu 15.750 dolar bandında

Söz konusu beklentiler nikelin fiyatına yansıyor. Londra’da 3 ay vadeli nikelin fiyatı son 1 ayda ton başına yüzde 4 gerileyip ton başına 15.750 dolara indi. Ay içinde bu ara fiyatlar 15 bin doların altına gerilemiş, geçen yıla göre kayıp yüzde 20’yi aşmıştı. Trading Economics analizine göre fiyatların gelecek 12 ay içinde 14.550 dolar civarına geri gitmesi bekleniyor.

Yakın vadede dalgası seyir

S&P Metal ve madencilik araştırmaları kıdemli analisti Jason Sappor, “Küresel ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama, zaten aşırı arzla boğuşan bir pazarda küresel birincil nikel talebini olumsuz etkileyecektir. Trump yönetiminin ticaret tarifesi politikalarında daha fazla gelişme olması durumunda, nikel fiyatlarının yakın vadede dalgalı kalmasını bekliyoruz” diyor.

Fastmarkets analisti Olivier Masson da fiyatların toparlanması için Endonezya ve Filipinler gibi ülkelerde üretimin disipline edilmesi gerektiği uyarısı yapıyor. Zira Endonezya’daki üretimin bu yıl daha da artacağı tahmin ediliyor.

Bataryalarda nikelden demire kayış

Batarya sektöründen gelen talep de yön değiştiriyor. Elektrikli araç (EV) satışlarındaki büyümeye rağmen, batarya sektöründe fiyat rekabeti nedeniyle nikel açısından zengin nikel-manganez- kobalt (NMC) pillerden nikel içermeyen lityum-demir-fosfat (LFP) pillere doğru bir tercih kayması görülüyor.

Dünyanın en büyük batarya üreticisi Çin, 2025›in ilk iki ayında NMC üretim payında düşüş yaşadı, NMC bataryalar ocak ve şubat aylarında sırasıyla 107,8 GWh ve 100,3 GWh toplam üretim hacminin yüzde 19’una düştü.

Türk işadamından 2 milyar dolarlık nikel atağı

Türk milyarder Robert Yüksel Yıldırım, küresel nikel piyasasında Çin’in egemenliğine karşı Avrupa ve ABD için yeni bir tedarik zinciri kurma hedefiyle 2 milyar dolarlık satın alma planı başlattı. Yıldırım, fiyatların düşük olduğu bu dönemi “fırsat” olarak görüyor.

Ailesine ait Yıldırım Holding çatısı altındaki krom ve denizcilik yatırımlarını CoreX Holding adıyla ayıran Yıldırım, yeni oluşumla nikelde büyümeyi hedefliyor. Bloomberg’e konuşan Yıldırım, “İnsanlar bu pazardan çıkarken biz girmek istiyoruz,” diyor.

Yıldırım, Aralık 2024’te Fildişi Sahili’ndeki Compagnie Minière Du Bafing adlı nikel madeninden çoğunluk hissesi aldı. Ayrıca Kuzey Makedonya ve Kosova’daki ferronikel tesisleri de CoreX’e aktarıldı. Şu ana kadar yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Kolombiya, Guatemala ve Afrika’da 6 madenle daha görüşmeler devam ediyor. Yıldırım, üretimden taşımaya kadar zinciri tamamlayacak yeni gemi siparişleri de planlıyor.

Uzun vadeli plan: Nikelin ötesi

İlk aşamada paslanmaz çelik sektörüne odaklanacak olan CoreX, ardından bataryalar için yüksek saflıkta nikel ve daha sonra bakır, altın ve çinko gibi diğer kritik metallere geçmeyi hedefliyor.