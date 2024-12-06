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Vadeli kakao fiyatı 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Kakao fiyatlarında üretim endişeleriyle yükseliş son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
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Vadeli kakao fiyatı 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı
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Kakao vadeli fiyatları, Batı Afrika'da üretimin düşeceğine dair endişelerin artması ve küresel arzın zaten kısıtlı olması nedeniyle yaklaşık altı ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

En aktif kontrat New York'ta yüzde 2,4'e varan artışla ton başına 10.092 dolara yükseldi ve 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Vadeli işlemler haftalık bazda yaklaşık yüzde 6'lık bir artışa hazırlanırken, üst üste altıncı hafta kazanç elde etmiş oldu.

En büyük üretici Fildişi Sahili'ndeki limanlara fasulye varışları şu anda geçen yılın hızının üzerinde seyrederken, mahsul ortası hasatla ilgili endişeler var. Hava tahmincisi Maxar'a göre, Batı Afrika'daki kurak koşullar nisan ayında başlayan bu döngü için beklentilere zarar verebilir.

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