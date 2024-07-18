ABD borsalarının yeni gözdesi küçük hisseler!

ABD borsalarında küçük ölçekli hisselerde uzun süredir beklenen yükseliş dönemi başladı. Yükseliş hareketindeki tetiklenme, enflasyonda düşüş, faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve Donald Trump'ın Başkan seçilme ihtimalinin artmasıyla oluştu.

Reuters haberine göre, kendisi de iş dünyasının içinde gelen Trump'ın uygulamayı planladığı politikalar, küçük ve yerli şirketlere fayda sağlayabilir.

Küçük şirketlerin ağırlıkta olduğu Russell 2000 endeksi, son beş günde yüzde 11,5'in üzerinde artarken, bu yükseliş Nisan 2020’den beri görülen en büyük pozitif hareket oldu.

Teknoloji hisseleri geriledi

Yapay zekâ rüzgarını arkasına alan teknoloji hisselerinde düşüş sert oldu. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 Endeksi son 1 haftada yüzde 3 düşerken, dün görülen düşüş, “yılın en büyük tek günlük düşüşü” oldu.

North Star Investment Management Corp baş yatırım yetkilisi Eric Kuby, "Umarım geçen haftaki sıçrama, küçük ölçekli hisselerin çok fazla yol kat edebileceği uzun, yıllarca sürecek bir dönemin sadece başlangıcı olur” dedi.

Küçük hisselerin zamanı geldi mi?

2024'ün başından bu yana ağırlıklı olarak dev teknoloji hisselerine para girişi olurken, daha küçük şirketlerin hisselerinde durgunluk görülüyordu.

Russell 2000, yıl başından bu yana sadece yüzde 10,5 oranında artarken, S&P 500 yüzde 17, Nasdaq 100 yüzde 18'e yakın yükselmişti.

Geçen hafta açıklanan ve beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisi, Fed'in gelecek aylarda faiz indirimine gideceği beklentilerinde artışa neden oldu.

Jennison Associates başkanı Jason Swiatek, "Yüksek faiz oranları, küçük ölçekli hisseler için bir 'rüzgar'a karşıdır. Öte yandan, faiz indirimi döngüsüne geçtiğinizde, bu baskı biraz hafifler” dedi.

Russell 2000'deki şirketlerin toplam piyasa değeri 2,7 trilyon dolar olurken, en büyük üç teknoloji şirketi olan Microsoft, Apple ve Nvidia'nın piyasa değerleri sırasıyla 3,30, 3,51 ve 2,90 trilyon dolar büyüklüğünde ve bu toplamdan çok daha yukarıda.

Trump'ın seçimleri kazanma ihtimali

Geçen hafta sonu uğradığı başarısız suikast girişimi sonrasında, Trump'ın zafer kazanma ihtimali arttı. Trump'ın politikalarında gümrük tarifelerini artırma, vergileri düşürme gibi programlar küçük şirketler için iyi görünüyor.

ABD’de açıklanan enflasyon verisi sonrasında yükselen küçük ölçekli hisseler içinde, biyoteknoloji firması Caribou Biosciences yüzde 55, konut üreticisi Hovnanian Enterprises yüzde 30'un üzerinde ve sigortacı Hippo Holdings yüzde 29'un üzerinde değer kazandı.

Göstergeler de pozitif

Geçmiş, göstergeler küçük ölçekli hisselerde son günlerdeki rallinin performansları için iyiye işaret olduğunu gösterirken, Russell 2000 Endeksinde geçen hafta görülen hareketler daha önce sadece dört kez görüldü.

S&P 500 rekor seviyelere ulaşırken, Russell 2000 geçmiş zirvesinin yaklaşık yüzde 8 altında kalarak tırmanacak alan olduğunu da gösteriyor.

Açığa satışlarda pozisyonlar kapanabilir

Vanda Research analistleri, küçük ölçekli hisselerdeki yükselişin, açığa satışları sıkıştırmasıyla (short squeeze) yükselişe neden olduğunu ve “kısa pozisyonda” olan yatırımcıların da pozisyonlarını kapatmak zorunda kalmasıyla hisselerin daha da yukarı çıkabileceğini öngördü.

Russell 2000’de Ekim 2023 ve Aralık 2023 arasında Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentilerle yükseliş yüzde 20'nin üzerinde olmuş ancak faiz indirimleri gelmeyince endeks gerilemişti. Yeni başlayan yükseliş hareketinde Russell 2000 şirketlerinin ikinci çeyrekte kazançlarında yüzde 18 artış beklenirken, küçük ölçekli hisselere de daha hikâye sunabilir.

“Nötr” bakanlar da var

Tesla ve Alphabet gibi dev şirketlerin gelecek bilançolarının akışı değiştirebileceğini belirten Edward Jones yatırım stratejisti Angelo Kourkafas, "nötr" bir bakış açısında olduklarını ve daha iyimser olmak için, "Küçük şirketlerin kazançlarının beklenenden çok daha iyi geldiğini görmek ya da ekonomik aktivitede toparlanmaya yönelik daha fazla işaret görmek” gerektiğini belirtti.