ABD ve Avrupa borsaları toparlanmaya hazırlanıyor

ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Donald Trump'ın gümrük vergisi politikasında değişiklik yapılacağı söylentileri üzerine pazartesi günü yaşanan dalgalanmanın ardından toparlanmaya hazırlanıyorlar.

S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerini takip eden vadeli kontratlar Asya'da gün ortasında sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,3 artış gösterdiler.

Vadeli S&P 500 şu sıralarda yüzde 1,19, Nasdaq 100 yüzde 1 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,5 artıda seyrediyor.

Endeksler, geçen hafta Trump'ın kapsamlı yeni gümrük tarifeleri açıklamasının ardından yaşanan büyük düşüşlerin ardından dün yatay kapanmıştı.

Avrupa piyasaları da dört günlük kayıp serisinin ardından salı günkü işlem gününe pozitif bölgede başlarken, dünya genelinde gümrük tarifeleri gerilimi devam ediyor.

Stoxx 600 vadeli işlemleri yüzde 2,5, İngiltere'nin FTSE 100 vadeli işlemleri ise yüzde 1,9 artış gösterdi. FDAX yüzde 1,79, Eurostoxx 50 ise yüzde 2,01 artıda seyretti.

IG verilerine göre, FTSE 100 en son 170 puan artışla 7.837'ye, Almanya DAX yaklaşık 400 puan artışla 20.150'ye ve Fransa CAC 40 155 puan artışla 7.067'ye yükseldi. İtalya'nın FTSE MIB'si en son 554 puan artışla 32.696'ya yükseldi.