Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,19 gerileyerek 519,6 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybıyla 19.432,81 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalarak 7.492 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 yükselişle 34.660 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97 artışla 8.329,07 puan oldu.

Kişisel bakım ve lüks tüketim şirketlerinin hisselerinde düşüş görülürken, Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin dün 2025 net satışlarına ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından hisselerdeki değer kaybı, bugün de devam etti. Şirketin hisseleri günü yüzde 5,1 kayıpla kapattı.

Lüks tüketim malları grubu Louis Vuitton and Moet Hennessy, (LVMH) hisseleri de üçüncü çeyrek satışlarında özellikle Çin'deki zayıf talebin etkisiyle beklenmedik düşüş yaşanması ve şirketin belirsiz ekonomik ve jeopolitik ortama ilişkin uyarıda bulunmasının ardından, günü yüzde 3,68 değer kaybıyla tamamladı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,193 değer kaybıyla 1,087 seviyesinden işlem gördü.

Piyasalar, Avrupa Merkez Bankası'nın yarınki para politikası kararına çevrilirken, İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,7 ile Nisan 2021'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi. Ülkede enflasyon ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2 hedefinin de altına inmiş oldu.

Öte yandan, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı da geçen hafta yüzde 6,52 ile ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Mortgage başvuruları ise yüzde 17 azalış kaydetti.