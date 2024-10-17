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Borsa, Merkez'in faiz kararını beklerken güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 düşüşle 8.948,59 puandan başladı. Piyasada gözler bugün TCMB'nin faiz kararında olacak.

Haber Merkezi
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Borsa, Merkez'in faiz kararını beklerken güne düşüşle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,44 puan ve yüzde 0,8 azalışla 8.948,59 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,20 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren yüzde 0,39 ile sigorta oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kazanarak 8.956,03 puandan tamamladı.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 8.710 ve 8.475 puanın destek, 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç konumunda bulunuyor.

Piyasalarda gözler faiz kararında

Küresel piyasalar, başta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı olmak üzere bugün açıklanacak yoğun veri gündemini öncesinde karışık bir seyir izlerken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Beklenti anketlerinde ekonomistler, ekim ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. 

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi. 

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