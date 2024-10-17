Faiz yüksek, borsa ise zayıf hisselerde birikim öne çıkıyor

Son dönemde piyasalarda volatilite arttı. Aslında trendde bir değişme yok. Faizde yüksek seyir; gümüş ve altında dikkat çeken çıkışlar var. Borsada ise birikim öne çıkıyor.

Gündemimizde Merkez Bankası’nın faiz kararı var. TCMB faizi yüzde 50’de sabit tutacak. Bunun iletişimi önceden yapıldığı için sürpriz beklenmiyor. Faizin yüksek seyretmesi borsa ve alternatif TL varlıklarında satışları getiriyor. Bu nedenle borsa sıkıntılı bir süreç yaşarken birikim yönlü işlemler için fırsatlar oluşuyor. Yatırım araçlarının yılbaşından bu yana performanslarına bakıldığında gümüş ve gram altın öne çıkıyor. Gümüş %33,5’lik getirisiyle dikkat çekerken, gram altın %50,04 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı.

Öte yandan, Brent petrol ve BIST 100 Endeksinde kayıplar yaşandı. Brent petrol, yıl başından bu yana %3,41 düşerken, BIST 100 %18,50’lik bir artışa rağmen son 30 günde %7,57 geriledi. Temettü 25 Endeksi hisselerine bakıldığında, önümüzdeki dönemde yatırımcılar için Anadolu Efes, Tofaş Fabrika, Coca Cola İçecek yüksek getiri potansiyeli sunuyor. Bu hisselerdeki hedef fiyatlara göre getiriler sırasıyla %95,44, %95,36 ve %91,49 olarak dikkat çekiyor. Özellikle uzun vadeli yatırımlarda yüksek temettü getiri beklentisiyle bu hisseler yatırımcıların radarına girmiş durumda.Yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde gümüş ve gram altın gibi güvenli limanlara yönelim gözlenirken borsada da volatilite sürüyor. Bununla birlikte Temettü 25 Endeksi’ndeki hisseler gelecek için yüksek beklenti sunuyor. Yatırımcıların belirsizlik ortamında farklı enstrümanlar arasında denge sağlaması önemli.

ZEYNEP’E SOR

KAPİTALİZASYON MU, DEĞERLEME Mİ?

Kapitalizasyon; büyüklük, likidite, risk düzeyi, karşılaştırma, güven. Değerden sapma, sınırlı büyüme, manipüle riski, yanıltıcılık olasılığı.

Değerleme; gerçek değer, ölçme, uzun vadeli, analiz, kararları destekleme. Karmaşıklık, tahminlere dayanma, güncelleme gerekliliği, duyarlılık.

İki yılda güçlü bir çıkış gerçekleştirdi. Büyüme sürüyor. Son bir yılda fi yat hazmediliyor

Mia Teknoloji o kadar iş bağladığı halde neden yükselemiyor? /Cemal Memiş

Cemal, Mia Teknoloji Kasım 2021’de ilk açılışını tavandan 1,34 TL’den gerçekleştirdi. Sonrasında da yatırımcısının yüksek ilgisi sürdü. Ekim 2023’te 69,93 TL’ye kadar çıktı. Bu tarihten sonra satıcılar daha belirgin işlem yaptı. Arada 69,93 TL’nin üzerine çıksa da son bir yılda yatayda dalgalı bir seyir gözlendi. Şirket, son iki yılda güçlü gelir ve kâr büyümesi sergiledi. 2024’ün ilk yarısında da büyüme sürdü. Aynı ivmesini koruması halinde yıl sonunda da gelir ve kârdaki büyümenin devam ettiğini gözlemek mümkün olacak. Hissede son üç ayda yatırım fonlarından ve TEB’dan satış gelirken emeklilik fonları ve Citibank alıcı tarafta duruyor.

İkinci çeyrekte satışların güçlenmesi olumlu. Üçüncü çeyrekte devamını gözlemek gerekiyor

Konya Çimento’nun altı aylık bilançosunu nasıl buluyorsunuz? Kâra dönmesi mümkün mü?/Serkan Öz

Serkan, Konya Çimento geçtiğimiz yıl güçlü bir kâr büyümesi gerçekleştirdi. Bu yılın ilk yarısında ise satışlarını %13 düşürdü. Dönem sonunda da 227,4 milyon TL zarar yazdı. Şirketin zarar açıklamasında, maliyetlerin satışlardan daha az düşmesi ve buna ilave olarak artan giderlerin etkisi oldu. Öte yandan ikinci çeyrekte artan satışların ivmesini koruyabilmesi önemli. Bu taktirde yıl sonunda kâra dönmesi gündeme gelebilecek. Üçüncü çeyrek verileri bu noktada önemli ipuçları verecektir. Hissenin fiyatıysa geçtiğimiz nisan ayından bu yana geriliyor. Şimdilerde teknik olarak destek bölgesinde duruyor. Tutunması için alıcılar güçlenmeli.

YATIRIM FONLARI

YDI fonu, perakende hisselerinde satış yaparken banka ve holding hissesi aldı

Yapı Kredi Portföy’ün kurduğu YDI Model Portföy Hisse Senedi Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %27,47 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %9,80 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Türk Hava Yolları, Akbank, Turkcell, Ülker ve Bim hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda İş C, Kardemir, Sabancı Holding, Horoz Lojistik ve Vakıfbank hisselerinden alım yaptı. Coca-Cola İçecek, Bim, Şok Marketler, THY ve Mavi Giyim hisselerinden ise satışta bulundu. YDI fonunun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %3,45 olurken 14.399 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 1.812.944.320 TL. Dolaşımdaki pay adedi 6.023.471.060 olurken yüzde 12,05 doluluk oranına sahip. Fonun, %1,14 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Huzur Faktoring, TLREF+%4,75 faizden bono ihraç etti

Huzur Faktoring, nitelikli yatırımcılara 15.10.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 43.500.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,75 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 14.10.2025 olacak.

TLREF+%4,75 ENDEKSİNDE

15 Ekim tarihli TLREF %48,42 seviyesinde bulunuyor. Huzur Faktoring’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,75 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFHZRFE2514 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EGE ENDÜSTRİ

Yeni fabrika sahasını inşaat firmasından teslim aldı. Üretim için yasal süreç devam ediyor

Ege Endüstri, yeni fabrikasına ilişkin son durumu paylaştı. Açıklamada, yapı kullanım izni belgesi başvurusu ile gerekli diğer yasal süreçlerin devam ettiğini belirtti. Şirket daha önce, fabrikanın 15 Ekim 2024 tarihine kadar taahhüt firmasından teslim alınacağını duyurmuştu. Böylece şirket, programa uygun olarak fabrika sahasını taahhüt firmasından teslim aldı. Yeni açıklamada ise kasım ayı içerisinde, seri üretim öncesinde gerekli yasal izinlerin tamamlanmasının hedeflediğiyle ilgili.

Gerçekleştirilen adımlar, Ege Endüstri’nin yeni fabrikasının faaliyete geçmesi ve üretim süreçlerinin hızlanması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Firma, yeni fabrikasında üretime geçtiğinde hem daha verimli çalışabilecek hem de rekabet avantajı elde edecek.

GERSAN ELEKTRİK

Birleşik Arap Emirlikleri’nden sipariş aldı. Geliri desteklerken satışlardaki büyüme sürüyor

Gersan Elektrik, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli REMCO firmasıyla çeşitli projeleriyle alakalı bir sözleşme imzaladı. Açıklamada müşterinin BusBar ihtiyaçlarının tedarikine yönelik 1.428.000 dolar tutarında bir sipariş aldığını belirtti. Alınan sipariş kapsamında üretim sürecini başlattı. Söz konusu anlaşma, Gersan Elektrik’in uluslararası projelerdeki büyüme stratejisini destekleyecek. Şirketin aldığı sipariş yıllık gelirinin %2,7’sine denk geliyor. Gersan, geçtiğimiz yıl 1,8 milyar TL gelir elde etmişti. Firmanın yılbaşından bu yana açıkladığı yeni iş tutarı toplamı ise yıllık gelirinin %148’i seviyesinde bulunuyor. Gelir artışı mali tablolarında da gözleniyor. 2024 altı aylık mali dönemde gelirini %35 artırırken dönem sonu kârındaki artış %169’u buldu.

ÖZSU BALIK

Su ürünleri yetiştiricilik belgesini aldı. Ayrıca yüzey kiralaması da yaptı. Kapasitesi artacak

Özsu Balık, Pelmin Su Ürünleri firmasına ait yıllık 2.000 ton kapasiteli su ürünleri yetiştiricilik belgesini devralmak amacıyla yürüttüğü resmi işlemlerin olumlu sonuçlandığını duyurdu. Şirket bu amaçla İzmir İl ve Tarım Orman Müdürlüğü’ne eylül ayında başvuruda bulunmuştu. Başvurunun uygun görüldüğü belirtildi. Şirket, su ürünleri yetiştiricilik belgesini kdv hariç 875.000 euroya devraldı. Firma ayrıca yetiştiricilik belgesi kapsamında, Tarım Orman Müdürlüğü ile yüzey kiralama sözleşmesi imzaladı. Bu adım, şirketin su ürünleri yetiştiriciliği alanındaki kapasitesini artırarak, büyüme stratejilerine önemli katkı sağlayacak. Kasım 2022’de borsaya gelen Özsu Balık, ilk açılışını 8,45 TL’den gerçekleştirirken şimdilerde 34 TL bölgesinde işlem görüyor.