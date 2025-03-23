Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik

Borsa İstanbul, Pay Piyasası’nda emir/işlem oranı (OTR) ve bu oranla bağlantılı ücretlerde değişikliğe gitti.

Buna göre, 24 Mart - 25 Nisan 2025 tarihleri arasında OTR oranı 5:1’den 3:1’e düşürüldü.

Ayrıca, emir/işlem oranı eşik değerinin aşılması durumunda uygulanan ücret 0,25 TL’den 0,50 TL’ye yükseltildi.

Pay Piyasasında Emir/İşlem Oranı ve Ücretinde Değişiklik Yapılması Hakkında Borsa İstanbul Duyurusu:



Pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) 24/03/2025 ile 25/04/2025 (seans sonuna kadar) arası dönemde 5:1’den 3:1’e düşürülmüştür ve emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti…