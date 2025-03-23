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Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik

Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını 5:1’den 3:1’e düşürdü, aşım ücretini ise 0,25 TL’den 0,50 TL’ye çıkardı.

Haber Merkezi
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Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
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Borsa İstanbul, Pay Piyasası’nda emir/işlem oranı (OTR) ve bu oranla bağlantılı ücretlerde değişikliğe gitti.

Buna göre, 24 Mart - 25 Nisan 2025 tarihleri arasında OTR oranı 5:1’den 3:1’e düşürüldü.

Ayrıca, emir/işlem oranı eşik değerinin aşılması durumunda uygulanan ücret 0,25 TL’den 0,50 TL’ye yükseltildi.

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