Borsada halka arz furyası bitti mi?

Halka arzlara olan yatırımcı ilgisinin giderek azaldığı görülüyor.

2024 yılı ilk çeyreğinde 3,5 milyonu bulan yatırımcı talebinin son halka arzlarda 400 binlere kadar gerilediği dikkat çekti. Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk haberine göre, son iki yılda işlem görmeye başladıktan sonraki günlerde tavan serileri görülen halka arzlara alışan yatırımcılar, getirilerin azalması ve hatta eksiye dönmesiyle halka arzlara olan ilgiyi kaybettiler.

Hayal kırıklığı yarattı

Borsa İstanbul’da son yapılan halka arzlardan geçen hafta talep toplama sürecini tamamlayan ve “görece” küçük çaptaki (525 milyon TL) halka arzlardan birisi olan DCT Trading Dış Ticaret A.Ş.’nin halka arz sonuçları açıklandı.

Son dönemde halka arz hisselerinin tavan serilerinin sona ermesiyle katılımcı sayısının 401 bin 284 kişide kaldığı görüldü.

Sonuçlara göre DCT Trading halka arzı geçen yıl şubat ayındaki Bülbüloğlu Vinç halka arzından sonra en düşük katılıma sahip halka arz oldu. DCT Trading’den önce gerçekleşen Seğmen Kardeşler Gıda ve Efor Çay Sanayi halka arzları da sırasıyla 534 bin 481 ve 540 bin 512 katılımcı sayısıyla ortalama halka arz katılımının altında kalmıştı.

Mevduat, tercihleri değiştirdi

Yükselen faizler nedeniyle TL mevduat, Borsa İstanbul’a alternatif getiri oluşturdu.

2024’ün ilk çeyreğinde halka arzlarda başarılım sonuçlar görülürken, ikinci çeyreğin başından itibaren tablo tersine döndü.

Borsa İstanbul’da 7 aylık dönemde 23 şirket halka arz olurken, halka arza katılan 55 milyon 136 bin 751 yatırımcı talebinin büyüklüğü 47,1 milyar lira oldu.