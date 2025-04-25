Borsada yabancı yatırımcı hareketliliği! İşte en çok aldıkları hisseler

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %1,92 prim yaparak, 9490 puandan kapanış yaptı. Böylece endeks son 2 haftanın da zirve noktasına ulaştı.

Dünkü işlemlerde BRYAT, TOASO, BRSAN, AKBNK ve VAKBN hisseleri %9,99-%5,87 arası primle “en çok yükselen hisseler” olarak öne çıktı. IEYHO, ENERY, TKFEN, BTCIM ve TURSG ise %-6,22-%-2,17 arası değer kaybı ile “en çok düşen hisseler” arasında yer aldı.

‘Yabancı’dan dikkat çeken adım

Dünkü işlemlerde bir yabancı kurum tarafından borsada, 6 milyar 248 milyon TL tutarında rekor hisse senedi alımı gerçekleşti. Bu alım, aynı zamanda son aylarda 1 günde gerçekleşen en yüksek yabancı alımı olarak da kayıtlara geçti.

Türkiye Gazetesi'nin derlediğine göre, söz konusu yabancı kurum dünkü işlemlerde en çok Akbank, Aselsan, Yapı Kredi, BİM Mağazacılık, İş Bankası, Turkcell, THY, TOFAŞ Oto Fabrikaları, Ereğli Demir Çelik ve Sabancı Holding hisselerinde alım yaptı.

Hisse bazında hareketlere dikkat

Portföy Yöneticisi Volkan Dükkancık, “Küresel piyasalarda tariflere yönelik endişeler ve ABD Başkanı Trump’ın sürekli değişen söylemleri ile genel temkinli duruş korunuyor. Diyalog çabalarında özellikle Çin tarafında henüz net bir sonuç ortaya çıkmış değil. İçeride ise yeni katalizör eksikliği ve TCMB faiz artırımı sonrası temkinli bir bekleyiş hâkim. Riskleri düşük tutarak yola devam etmek ve hisse bazında hareketlere odaklanmak en rasyonel yaklaşım olacak” diye konuştu.

BİST 100’de kritik seviyeler

Piyasalarda yaşanan belirsizliğin zamana yayılacak bir hazmetme sürecine ihtiyaç duyduğunu aktaran Dükkancık, sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede “Bu bağlamda BİST 100 endeksinde büyük resimde 9600-9800 bandı aşılana kadar kontrolsüz risk almak yerine dengeli bir varlık dağılımıyla devam edilebilir. 9400 üstü ‘güvenli trade’ bölgesi ve 9200-9250 seviyesi de kısa vadeli destek olarak izlenebilir” ifadelerini kullandı.