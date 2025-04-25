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AFAD duyurdu: İstanbul ve Kütahya'nın ardından Karadeniz de sallandı

Karadeniz'de Kırklareli açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: İstanbul ve Kütahya'nın ardından Karadeniz de sallandı
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Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor.

İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ederken Kütahya, Akdeniz şimdi de Karadeniz'de sarsıntılar yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Karadeniz'de saat 10.43 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 14.06 km olarak ölçüldü.

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