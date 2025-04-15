New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,78 artarak 40.524,79 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,79 artışla 5.405,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kazançla 16.831,48 puana ulaştı.

Teknoloji hisselerindeki artışın desteğiyle haftaya pozitif seyirle başlayan pay piyasaları, açılışta yakaladığı ivmeyi kaybetse de günü yükselişle tamamladı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan düzenlemeye göre, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri gibi ürünler karşılıklılık esaslı tarifeler yerine mevcut tarifelere göre değerlendirileceği bildirilmişti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump da herhangi bir tarife istisnası olmadığını belirterek, Ulusal Güvenlik Tarife İncelemeleri kapsamında yarı iletkenler ve tüm elektronik tedarik zincirini ele alacaklarını ifade etmişti.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de karşılıklılık esasına dayalı tarifelerde bazı teknoloji ürünlerine tanınan muafiyetin kısa ömürlü olacağının sinyalini vermişti.

Bugünkü açıklamalarında da Trump, Nvidia'nın yapay zeka süper bilgisayarlarını ABD'de üretecek olmasının, kendisinin seçimi kazanması ve tarifeler dolayısıyla olduğunu öne sürdü.

Yakın zamanda ilaçlara yönelik sektörel tarifeleri de açıklayacaklarını ifade eden Trump, ilaç üretimini ülkeye geri getirmek istediklerini belirtti.

Trump, tarifeler konusunda fikrinin değişmeyeceğini ama esnek olabileceğini, kimseyi incitmek istemediğini söyledi.

Ayrıca, tarifelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere ABD'de bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu üyesi Maros Sefcovic, Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bir araya geldi.

AB'nin sanayi mallarına yönelik karşılıklı 0 gümrük vergisi teklifi ve tarife dışı engellere ilişkin çalışmanın dahil olduğu, yapıcı ve adil bir anlaşmaya hazır olmaya devam ettiğini vurgulayan Sefcovic, bunun başarılması için iki tarafın da çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett de tarife müzakerelerinde çok iyi anlaşma teklifleri aldıklarına değinerek, ABD'nin bu yıl "yüzde 100 ihtimalle resesyona girmeyeceğini" dile getirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, işletmelerin tarife maliyetini hızla ve tamamen yansıtması durumunda enflasyonun gelecek aylarda yüzde 5'ye yaklaşabileceğini anlattı.

Waller, resesyon riskinin enflasyon riskinden daha ağır basacağını düşündüğünü kaydetti.

Analistler, bazı teknoloji ürünlerinin karşılıklı tarifelerden muaf tutulmasının, büyük teknoloji şirketleri için önemli bir kazanç olduğunu ancak önemli oranda belirsizliğin sürdüğünü kaydetti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 11 baz puan azalışla yüzde 4,38'e geriledi. Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi de yaklaşık yüzde 17 düşerek 31 değerine indi.

Apple'ın hisseleri yüzde 2,2, Alphabet'in hisseleri yüzde 1,3 artarken, Meta'nın hisseleri yüzde 1,2 ve Amazon'un hisseleri yüzde 1,5 düştü.

Tesla hisseleri yatay seyir izlerken, Microsoft ile Nvidia'nın hisseleri hafif değer kaybetti.

Trump'ın otomobil üreticilerinin üretimlerini ABD'ye taşımak için "biraz zamana ihtiyaçları olduğunu" ve otomobil şirketlerine yardım etmek istediğini belirtmesi sonrasında da bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerindeki hareket dikkati çekti.

Ford Motor'un hisseleri yüzde 4, General Motors'un hisseleri yüzde 3,5 ve Stellantis'in hisseleri yüzde 5,6 arttı.

Öte yandan, bugün bilançosunu yayımlayan ve beklentilerin üzerinde kar açıklayan ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın hisseleri de yaklaşık yüzde 2 yükseldi.