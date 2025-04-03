Trump'ın vergileri sonrası Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, ABD'nin karşılıklı tarifeleri duyurmasının ardından sert düşüşle kapandı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 2,67 değer kaybıyla 522,59 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 düşüşle 8.474,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,31 gerileyerek 7.598,98 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 3,08 değer kaybıyla 21.700,36 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,6 azalışla 37.070,83 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 1,7 artışla 1,104 seviyesinde bulunuyor.
Avrupa'da yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı karşılıklı tarifelere odaklandı.
Trump, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklılık esaslı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu.
Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilecek. Tarife oranları, yüzde 10 ile 50 arasında değişiyor. ABD, AB'ye yüzde 20 oranında karşılıklı tarife belirledi.
Stoxx Europe 600'de yer alan otomobil sektörü endeksi yüzde 3,9, teknoloji endeksi yüzde 4,5, bankacılık endeksi yüzde 5,6 geriledi.