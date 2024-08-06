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TÜPRAŞ'tan temettü kararı

TÜPRAŞ, yapılan yönetim kurulunda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılması yönünde karar alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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TÜPRAŞ'tan temettü kararı
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TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri) 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtım kararı aldı. Şirketten Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, temettüye ilişkin ödeme 27 Eylül'de yapılarken kâr payların 1 Ekim tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatacak.

Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada, "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı ifadeleri kullanıldı.

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