Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (18 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 980 liradan satıldı.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 973 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 980 lira seviyesinde bulunurken, aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 930 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 650 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 2 bin 646 dolardan işlem gördü.

Fed öncesi karışık seyir

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Fed'in bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Söz konusu kararlar öncesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,4 seviyesinde dengelenirken, tahvil faizlerinin son 5 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini törpülüyor.

Analistler, Fed'in bu akşamki para politikası kararlarının tahvil ve emtia piyasalarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ile kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Euro Bölgesi'nde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 670 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 630 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.