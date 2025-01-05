  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 5 Ocak 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 5 Ocak 2025 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 3.000,80 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.982,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.967,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.885,63 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.845,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.866,58 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.638,50 dolar

Benzine zam yolda... İşte 5 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam yolda... İşte 5 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Malatya 4 şiddetinde sallandı: Prof. Dr. Ercan uyardı: 'Bu tür depremler 2028 yılına dek sürebilir'Malatya 4 şiddetinde sallandı: Prof. Dr. Ercan uyardı: 'Bu tür depremler 2028 yılına dek sürebilir'Gündem
İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Meteoroloji'den kar, sağanak ve buzlanma uyarısıİşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Meteoroloji'den kar, sağanak ve buzlanma uyarısıGündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
Piyasalarda gelecek hafta neler izlenecek?
Piyasalarda gelecek hafta neler izlenecek?
Yabancılar hissede yıl sonu satışı yaptı
Yabancılar hissede yıl sonu satışı yaptı
Bankalarda konut ve taşıt kredilerinde gevşeme bekleniyor
Bankalarda konut ve taşıt kredilerinde gevşeme bekleniyor
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
3 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...

Altın Haberleri

3 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım