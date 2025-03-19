TL’deki sert dalgalanma ‘carry trade’ çıkışlarını tetikler mi?

ING'den Frantisek Taborsky, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir rakibinin tutuklanmasının ardından Türk lirasının daha fazla kayıpla karşı karşıya olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin beklenmesinden birkaç gün önce gerçekleşti.

Taborsky, liranın gelişmekte olan piyasalarda en yoğun pozisyonlanmış carry trade olduğunu ve keskin bir hareketin daha fazla çıkışa yol açabileceğini öne sürdü. Ancak, “yerel bankaların bir miktar döviz desteği sağladığını görmeliyiz” dedi.

Dolar/TL kuru 41,6416 ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra yüzde 6,3 artışla 38,99 seviyesinden işlem görüyor.